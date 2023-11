A camisa de estreia dos Spurs de Victor Wembanyama vai a leilão: quanto custa?

Sa estrela novata do Antonio Spurs, Victor Wembanyama, tem sido um dos jogadores mais badalados da história recente da NBA. Desde que LeBron James entrou em cena, não existia uma estrela dessa magnitude que significasse tanto para todos os fãs da NBA. O nome Victor Wembanyama já está associado ao sucesso e o garoto ainda não ganhou um único troféu. Mas os resultados em quadra são simplesmente fascinantes, ele coloca seu talento onde está com as estatísticas que vem divulgando há semanas. Como resultado desse hype, a mesma camisa usada por Victor Wembanyama em seu jogo de estreia contra o Dallas Mavericks acabei de chegar aos leilões na terça-feira. Começou a chegar a oferta pela camisa e o resultado é incrível.

Qual é o lance mais alto pela camisa de Victor Wembanyama no dia 1?

As pessoas que conhecem basquete sabem muito bem que esta camisa exata de Victor Wembanyama usada no jogo pode um dia valer milhões de dólares. Os licitantes já começaram a fazer ofertas para este item e estão demonstrando que o desejam por meio dos números que começaram a divulgar. Logo no primeiro dia em que esta camisa usada no jogo chegou ao bloco, já foram feitas 25 propostas. O lance mais alto até agora foi de US$ 50 mil. De acordo com especialistas da Sotheby’s, esperava-se que esta camisa fosse vendida por um valor entre US$ 80 mil e US$ 120 mil. Mas estas ofertas no primeiro dia são um sinal de que esta camisola acabará por ser vendida por muito mais do que isso. Este item pode até valer perto de US$ 1 milhão se ele ganhar o prêmio ROY.

Único rival de Wembanyama no prêmio ROY

Com o torneio da temporada em jogo, Victor Wembanyama está pronto para enfrentar Chet Holmgren no jogo Spurs vs Thunder na terça-feira. Esses dois novatos estão dando show e terão uma das primeiras batalhas no que pode se tornar uma rivalidade para sempre. Será difícil dizer qual dos dois estreantes levará o troféu ROY deste ano, mas eles já têm um bom direito a isso, independentemente de quão cedo estejamos na temporada. Wembanyama não esperava ter competição tão cedo em sua carreira na NBA, mas todas as histórias de grandes atletas têm uma grande rivalidade associada a elas. Chet x Wemby parece ser a próxima grande rivalidade não apenas na NBA, mas em todos os esportes na próxima década.