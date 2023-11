A Casa Branca se torna o país das maravilhas do inverno com as decorações de Natal de 2023

Está começando a parecer muito com o Natal na Casa Branca – que está completamente enfeitada com decorações… tão elaboradas, na verdade, que podem até fazer o próprio São Nicolau corar.

1600 Pennsylvania Avenue foi enfeitada no fim de semana de Ação de Graças… e parece que sim Presidente Biden e companhia. estão prontos para receber a alegria de dezembro com base em todos os enfeites brilhantes que foram colocados em todo o prédio e no restante do terreno.