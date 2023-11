A celebração do “sinal de paz” de Tyreek Hill foi suspensa pela NFL: a liga está indo longe demais?

Monte Tyreeko receptor largo em estrela para o Golfinhos de Miami, foi forçado a suspender seus “sinais de paz”, sua marca registrada, depois que a NFL o multou por mostrar os dedos duplos em seu caminho para marcar um touchdown. A liga considerou isso uma provocação, mas Hill vê isso como uma forma de espalhar a paz mundial. Na verdade, um árbitro pediu que ele não usasse mais a placa antes do jogo do fim de semana passado.

“Duas coisas”, disse Bill Vinovich, o árbitro, a Hill antes do jogo de domingo. “Certifique-se de que [the referees] prepare-se para os turnos e sem ‘sinais de paz’, por favor. Eu não quero ter que tomar uma decisão [about a penalty].”

ColinaA resposta de foi clássica. “Estou espalhando a paz mundial”, disse ele.

“Eu sei disso, mas eles não encararam as coisas dessa forma… apenas não faça nada depois de marcar o touchdown”, continuou Vinovich. Hill finalmente obedeceu e se absteve de fazer o sinal de paz depois de marcar um touchdown no final do jogo.

Hill conhece bem as multas provocativas. No início deste ano, ele foi penalizado por tentar dar uma bola de futebol para sua mãe após marcar. Apesar dessas penalidades, Hill está tendo um ano impressionante e está a caminho de se tornar o recebedor de todos os tempos da NFL em uma única temporada.

Hill irá se aposentar após a temporada de 2025?

No entanto, ele poderá se aposentar em breve no final da temporada de 2025. Embora o futuro de Hill na NFL seja incerto, uma coisa é certa: a liga precisa parar de ser tão rígida e permitir que jogadores como Hill e fãs se divirtam.

Não são apenas os fãs que estão frustrados com as regras rígidas da NFL. O próprio companheiro de equipe de Hill, Travis Kelce, falou sobre o assunto. “Acho que estamos chegando a um ponto em que tiramos a diversão do jogo um para o outro”, disse Kelce em entrevista à CBS Sports. “Acho que precisamos trazer de volta um pouco dessa diversão e permitir que esses caras se expressem da maneira que quiserem”.

Kelce levanta um ponto válido. O futebol deve ser um esporte divertido e emocionante que une as pessoas. Ao reprimir gestos inofensivos como os sinais de paz de Hill, a liga corre o risco de alienar torcedores e jogadores.

É hora do comissário Roger Goodell e da NFL darem um passo atrás e reavaliarem suas prioridades. Embora a segurança dos jogadores deva ser sempre uma preocupação importante, não há mal nenhum em permitir que os jogadores se divirtam um pouco e se expressem em campo.