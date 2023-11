A data de lançamento de “Shrek 5” aparentemente vazou no currículo do estagiário da NBCU

A Internet está em frenesi agora com o que parece ser uma grande notícia sobre ‘Shrek’ – o aparente vazamento da data de lançamento do quinto filme… cortesia de um estagiário, entre todas as pessoas.

O negócio é o seguinte… “Shrek 5” é tendência, e tudo tem a ver com uma captura de tela de um suposto currículo do LinkedIn de uma jovem que afirma ter trabalhado recentemente na NBCUniversal – a empresa-mãe do estúdio do cara verde, DreamWorks.

Se a captura de tela for legítima, a mulher cometeu um grande erro… porque ela está exaltando o fato de ter trabalhado em ‘Shrek 5’ este ano, que ela diz estar previsto para ser lançado em 2025.

Quanto ao que ela diz que estava fazendo no filme – ela diz trabalho com produtos de consumo… ou seja, descobrir como inserir sutilmente as marcas no filme, ou integração de produtos, se preferir.

Desde que foi postado e amplamente compartilhado… o perfil da mulher foi ajustado, com a menção de ‘Shrek’ apagada. A NBCU ainda não anunciou oficialmente um ‘Shrek 5’, mas certamente o provocou em filmes recentes adjacentes a ‘Shrek’.

Obviamente, há uma enorme base de fãs para ‘Shrek’… e as pessoas estão esperando há muito tempo pelo próximo capítulo – embora os dois últimos não tenham tido uma recepção muito boa.

A NBCU não comentou o suposto vazamento… mas algumas pessoas acham que isso forçará um anúncio oficial em breve.

Aliás, falando em ‘Shrek’… houve algumas outras atualizações relacionadas que surgiram, incluindo Rita Ora vestindo-se como Princesa Fiona (versão ogro) e cruzando o nova casa do pântano Shrek que o AirBnB estava conectando recentemente. Ela fez uma estadia de fim de semana e parecia incrível.