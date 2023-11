A despedida emocionada da esposa de Matt Ulrich: todos nós queremos você de volta por apenas mais um dia

Fantigo guarda ofensivo do Indianapolis Colts Matt Ulrich faleceu inesperadamente aos 41 anos em 8 de novembro, com a causa da morte ainda desconhecida neste momento.

O atacante jogou apenas duas temporadas na NFL, mas deixou um grande impacto.

Ulrich ganhou o Super Bowl XLI com o Coltse é lembrado com muito carinho pela torcida de Indianápolis.

Mas o mais importante é que sua família sentirá muita falta dele agora que ele se foi, com sua esposa compartilhando uma mensagem emocionante nas redes sociais.

A mensagem de sua esposa nas redes sociais

Em uma postagem no Facebook, Alison Ulrich compartilhou sua dor pela perda do marido em uma mensagem comovente, na qual também compartilhou a dor de seus quatro filhos.

“Nosso amado e único Matt faleceu e está em um lugar melhor.” Alisson escreveu.

“Matt, nós amamos muito você. Sentimos muita falta de você. Todos nós queremos você de volta por apenas mais um dia.

“Mais um abraço. Mais um beijo. Mais uma risada. Mais uma piada. Mais uma briga com os meninos. Parece impossível viver esta vida sem você.”

“Por favor, rezem pela paz e conforto para os meninos. Eles perderam seu maior torcedor, técnico e amigo.”

A breve carreira de Ulrich na NFL

Após a morte do ex-jogador da NFL, uma arrecadação de fundos online foi criada para ajudar a família Ulrich com suas despesas por meio da plataforma GiveSendGo, onde conseguiram arrecadar pouco mais de US$ 39.000.

Ulrich jogou pela Northwestern University. Ele entrou no draft de 2005, mas não foi selecionado, assinando com os Colts na mesma temporada. Ulrich disputou apenas 10 jogos em toda a sua carreira na NFL.