A dinastia Ali está prestes a dar uma nova estrela ao boxe: Biaggio Ali Walsh

do lendário Maomé Aliatravés de sua filha Láe até mesmo seu neto Nico; todos deixaram sua marca em anéis de todo o mundo. Agora, a dinastia está prestes a dar uma nova estrela ao esporte dos punhos, como Biaggio Ali Walsh está considerando abraçar a tradição familiar.

Biaggio tem sido um pouco da bala perdida da família. Em sua juventude, jovem Todos perseguiu o sonho de brilhar no campo de futebol e ainda conseguiu uma bolsa para jogar Califórnia. No entanto, problemas administrativos frustraram essa oportunidade.

Por volta dessa época, Ali Walsh começou a treinar artes marciais mistas (MMA) e, aos 21 anos, decidiu concentrar todas as suas energias nesse caminho. Porém, agora, aos 25 anos, o boxe inseto está começando a mordê-lo.

“Estou definitivamente aberto à possibilidade”Biaggio disse em uma entrevista quando questionado se consideraria seguir carreira no boxe profissional. A este respeito, ele deu o exemplo recente de Francisco Ngannouo lutador de MMA que mudou momentaneamente para o boxe para enfrentar o ex-campeão dos pesos pesados Fúria de Tyson.

“Quem poderia ter pensado Francisco lutaria Fúria de Tyson? Foi uma coisa completamente inesperada que aconteceu, e aconteceu. Então, acho que no futuro tudo pode acontecer”, admitido de Muhammad Ali Neto.

A carreira de Ali Walsh no MMA

No entanto, Biaggio está focado em sua carreira no MMA. “No momento estou focado no MMA; sou um Lutador de MMA agora, e estou apenas no início da minha carreira”, ele disse em uma entrevista para Esportes solares.

Com cinco vitórias e uma derrota como amador, já tem acordo com PFL e pretende fazer sua estreia profissional o mais rápido possível. “Eu gostaria de me tornar profissional Próximo ano; Se Deus quiser, saio vitorioso na próxima luta”, ele explicou.

Sua próxima luta será no dia 24 de novembro em Washington DCcontra Joel Lopes. Se tudo correr como planejado, esta será sua última luta como amador. “O ideal 2024 seria terminar essa luta com uma vitória e começar minha carreira profissional.”

No entanto, ele não descarta completamente seguir Ngannou’s exemplo e experimentar o boxe. “Sim, estou aberto a qualquer coisa” ele admitiu.

A polêmica com seu irmão Nico Walsh

Ngannou’s experiência no boxe profissional deixou uma profunda impressão no Walsh irmãos. Enquanto o artista marcial Biaggio suportado Franciscoo boxeador Nico apostar em Tyson.

“Nico tive Fúria; Eu tive Fury, mas estava pensando Francisco tinha o poder, então eu não tinha certeza”, admitido Ali Walsh. “Mas o caminho Francisco olhei, me surpreendeu e acho que surpreendeu muita gente também.”

“Vendo Francisco saia e fique calmo e use seu jab e use-o para armar outras coisas, ele realmente chocou o mundo do boxe e realmente representou o MMA pessoal, super bem”, disse Biaggio Ali Walsh.