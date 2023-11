A doação de Taylor Swift para a Fundação Mahomes deixa os fãs loucos: Rainha generosa

Pna estrela Taylor Swift aprofundou sua amizade com Brittany Mahomes doando recordações assinadas ao Mahomes Charity Fund.

A cantora de 33 anos contribuiu com as certificações ‘Fifteen’ para o leilão de gala da Mahomies Foundation organizado pelo marido de Brittany, Patrick Mahomeso quarterback do Chefes de Kansas City.

A Fundação Mahomies, criada em 2019, concentra-se em melhorar a vida das crianças através de iniciativas em saúde, bem-estar, comunidades carentes e outras causas de caridade.

Suas recordações doadas incluíam certificações de ‘Fifteen’ e um CD emoldurado com Swift segurando uma guitarra, junto com uma foto autografada. Este gesto realça a forte ligação entre Swift e Bretanhaque inicialmente se conectou em meio a rumores de que Swift estava namorando o tight end do Chiefs Travis Kelce.

Taylor Swift e Travis Kelce foram vistos de mãos dadas na Argentina

Embora Swift não estivesse fisicamente presente na gala de caridade, sua presença foi sentida por meio da generosa doação.

Swift e Mahomes se tornando amigos

Swift e Brittany têm sido frequentemente vistas juntas, mais recentemente em 4 de novembro, curtindo uma noite de garotas com Selena Gomez, Gigi Hadid, Sophie Turner e Cara Delevingne. Embora Swift esteja atualmente em Buenos Aires para sua Eras Tour seu namorado Travis Kelceparticipou do evento beneficente para apoiar seu companheiro de equipe.

Swifties, Taylor SwiftA base de fãs de, expressou agradecimento por sua contribuição de caridade para a Fundação Mahomies, reconhecendo seu apoio apesar de sua ausência no evento.

“Rainha generosa”, escreveu um usuário nas redes sociais.