A dura rotina de exercícios de Brittany Mahomes… Ela está tentando competir com Taylor Swift?

Taqui não há nada como um pouco de competição saudável.

Patrick e Brittany Mahomes eram os indiscutível casal de celebridades número um do futebol americano. Tudo mudou no mês passado, quando Taylor Swift anunciou-se à NFL em grande estilo, confirmando os rumores de que ela estava namorando Travis Kelce participando de um dos jogos do Chiefs no início de outubro.

Jackson Mahomes se junta ao aperto de mão de Brittany e Taylor SwiftParker Johnson

A confirmação de seu relacionamento deixou os fãs em um frenesi selvagem e o casal desde então tem se fortalecido cada vez mais eclipsando Britanny e Patrick Mahomes como o casal mais popular da liga… ou talvez até do mundo.

Apesar de terem sido rebaixados para o segundo lugar, parece que os Mahomes estão muito felizes pelo companheiro de equipe de Patrick, Travis Kelce, e por seu romance florescente com o cantor superstar. Na verdade, Brittany esteve ao lado de Swift em vários jogos dos Chiefs, e eles parecem estar desenvolvendo um relacionamento próximo.

Dito isto, tem havido algumas teorias de fãs de que pode haver um leve sensação de amargura dado o fato de que toda a atenção foi desviada de Mahomes. Alguns até sugeriram online que Os recentes treinos malucos de Brittany são sua maneira de lidar com o rebaixamento.

Ele Sundasim, Brittany estava de volta à academia com um de seus treinos mais intensos e impressionantes a data. Ela fez uma série de exercícios, desde agachamentos até levantamento terra e abdominais. Ela está claramente em uma missão para ficar na melhor forma possível… e talvez até recuperar sua coroa da NFL?