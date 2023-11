A espetacular casa de US$ 50 milhões de Taylor Swift em Nova York

Ano meio do turbilhão de Taylor Swift caos contínuo da Eras Tour e ela romance escaldante com Travis Kelce, a cantora descobre tranquilidade nela Santuário de US$ 50 milhões na cidade de Nova York.

Em 2014, aos 24 anos, Swift adquiriu uma casa de 7 quartos e US$ 18 milhões em Tribeca, na Franklin Street, do estimado diretor de “O Senhor dos Anéis”, Peter Jackson. Expandindo seu refúgio ao longo do paralelepípedo ela adquiriu três unidades no prédio adjacente cada um com pouco menos de US$ 10 milhões.

Combinando os dois últimos andares, Swift criou um duplex de 8.300 pés quadrados, onde surgiram vislumbres ocasionais de seu estilo de vida luxuoso. Apesar de historicamente proteger sua vida pessoal, Swift ocasionalmente oferece espiadas no interior de sua vida. extensa residência da Big Apple.

Um toque de elegância rústica define sua sala de jantar, adornada com paredes vermelhas, uma longa mesa de madeira, sofás de veludo macio, tapetes vermelhos vintage e lustres neoclássicos. Esta mistura eclética cultiva um ambiente barroco minimalista – aconchegante e convidativo, mas ao mesmo tempo sério e ousado, ecoando sua personalidade multifacetada.

Como é a casa de Taylor Swift?



Em forte contraste com a penumbra romântica de seus espaços, a cozinha de Swift emana brilho e modernidade. O espaço com paredes amarelas possui uma deslumbrante ilha de mármore branco e cinza, aproveitando a luz natural que entra pelas amplas janelas. Vigas de madeira no teto evocam uma estética de casa de fazenda, e os eletrodomésticos de última geração, porém discretos, completam o cenário.

Além dos limites de sua residência luxuosa, Swift fez a curadoria do sonho de qualquer artista. O artista vencedor do Grammy projetou o espaço para receber reuniões memoráveis, com um bar descontraído e uma elegante mesa de sinuca.

Avistamentos recentes de Kelce deixando o apartamento glamoroso de Swift após seu jogo contra o Jatos de Nova York sugerem que a casa do cantor não é apenas um refúgio pessoal, mas também um local de socialização.

No entanto, não são apenas os interiores requintados que atraem Swift de volta à cidade; seu amor pelos restaurantes locais e pela vida noturna é evidente. Avistamentos regulares em seus lugares favoritos nos últimos meses ressaltam sua afeição duradoura pela cidade vibrante que nunca dorme.