A esposa de Trevor Lawrence mostra seu apoio ao jogador do Jaguars usando o nome dele na virilha

Po uarterback Trevor Lawrence fez história neste fim de semana ao se tornar o primeiro Jaguar marcar duas vezes no ar e duas vezes no chão. No entanto, era sua esposa Marisa que roubou os holofotes em Estádio EverBank em Jacksonville, Flórida.

O planejador de eventos e influenciador foi visto no jogo contra o Titãs do Tennessee vestindo calça preta com o sobrenome do marido, “Lawrence,” em letras prateadas na região pélvica.

Marissa escolha de moda atraiu os olhares e as câmeras de todos aqueles que a encontraram e desencadearam uma chuva de reações nas redes sociais.

“Essas calças são tudo”, escreveu um usuário no post de Marissa no Instagram. “Essas calças são muito difíceis”, alguém apontou, e outra resposta dizia: “Você está deslumbrante. @ tlawrence16 fez um jogo incrível e vocês dois são um ato de classe. !!”

Ela frequentemente ilumina as redes sociais

Esta não é a primeira vez Marisa Lourenço iluminou as redes sociais. O influenciador geralmente pega Internet atenção dos usuários por seu senso de moda e alguns fotos ousadas dela em sua conta do Instagram.

Não faltam imagens de sua vida como casalsuas viagens de férias, seus passeios com amigose suas aparições nela jogos do maridoclaro.

No entanto, nem tudo é ótimo para ela, pois, como qualquer influenciadorela tem que enfrentar críticas frequentes e comentários negativos de usuários anônimos nas redes sociais.

Trevor e seus Jaguares

Fora da comoção que seu esposa geralmente causa nas redes sociais, Lourenço tem Jacksonville com um 7-3 registro, no topo Divisão Sul da AFC.

Depois de derrotar seu rival de divisão, o Titãs do Tennessee34-14, o Jaguares visitará outra equipe do sul, o Houston Texanosem Semana 12 e depois hospedar o Cincinnati Bengals em Semana 13.

Sem muito concorrência em sua divisão, o Jaguares parecem estar indo para o jogos decisivos sem grandes obstáculos.