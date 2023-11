A estrela da WNBA, Kysre Gondrezick, critica o promotor de Manhattan por “falsa narrativa” em caso de agressão

CJogador da NBA Kysre Gondrezick está se posicionando contra Procurador Distrital de Manhattan cargo, acusando-os de perpetuar uma “falsa narrativa” no caso de agressão envolvendo seu ex-namorado, Kevin Porter Jr..

Gondrezickque sempre negou ter sido atacado por Porteiroafirma que o tratamento do incidente pelo Escritório do promotor exacerbou seu trauma.

Em entrevista recente ao TMZ Sports, o atleta de 26 anos expressou sua frustração com o Escritório do promotor, afirmando que suas ações agravaram seu sofrimento emocional. Afirma que a sua declaração inicial, prestada uma semana depois Porter prisão, foi deturpada na denúncia criminal original.

Gondrezick quer que o promotor reconheça publicamente sua versão dos acontecimentos, enfatizando que ela caiu e bateu a cabeça após ser abruptamente acordada por Porteironegando qualquer agressão física.

As circunstâncias dos ferimentos de Gondrezick

Porteiroum jogador da NBA de 23 anos que foi dispensado pelo Oklahoma City Thunder após sua prisão, foi acusado de bater Gondrezick várias vezes e estrangulamento ela, resultando em uma vértebra cervical fraturada e uma laceração acima do olho.

No entanto, mais tarde foi revelado que o lesão no pescoço era pré-existente e Gondrezick atribui a laceração à queda, amparada por uma maquiagem esfregaço na parede do quarto de hotel.

Uma acusação de agressão contra Porteiro já foi descartado devido a evidências insuficientes. “Meu lesões não apoie nenhum desses [beating] reivindicações,” o jogador enfatizou em uma entrevista à mídia local.

Gondrezick advogado, Bobby Altchileropinou, alegando que seu cliente recebeu ameaças de morte devido ao mau manejo do caso e pediu honestidade do Escritório do promotor público de Manhattan.

Gondrezick garante que está tentando se defender

Gondrezick sublinha que a sua decisão de falar abertamente não visa proteger Porteiro mas para evitar que as autoridades a silenciem. Ela também exige responsabilização dos responsáveis ​​por perpetuando a narrativa atual.

“Ele não me bateu. Ele nunca cerrou os punhos e me bateu. E definitivamente não me deu um soco na cara inúmeras vezes. Isso é mentira”, disse ele.Gondrezick afirmou.

À medida que o processo judicial prossegue, Gondrezick advogado insta o Escritório do promotor público de Manhattan revisar as informações do caso e ser transparente sobre os fatos.

Kevin Porter Jr. está programado para comparecer ao tribunal mais tarde este mês.