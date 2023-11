A estrela de cinema adulto Kendra Lust tira uma foto atrevida com Roger Goodell no jogo do Detroit Lions

Roger Goodell tive um momento para tirar uma foto com a atriz de filmes adultos, Kendra Lust, no recente Leões de Detroit jogo quando o time de Michigan derrotou o Ursos de Chicago 31-26.

O comissário da NFL ficou à margem da estrela pornô enquanto eles assistiam aos Leões realizarem um retorno notável para melhorar seu histórico para 8-2 para ficar no topo da NFC Norte. Foi um crossover que muitos não teriam previsto, mas realmente destaca os diferentes públicos que acompanham o esporte mais popular dos EUA.

O desafio hilariante de Travis Kelce e Patrick Mahomes não deixa cair a bola

Os fãs ficam se perguntando se o chefão da NFL sabia exatamente quem é Lust, ou se ele pensava que ela era apenas uma fã aleatória, mas mesmo assim ele parecia amigável enquanto sorria em seu terno preto e branco.

A luxúria também reservou um tempo para elogiar o líderes de torcida dos Leões, que ela apoia, nas redes sociais enquanto ela carregava suas fotos.

“Achei as líderes de torcida do @Lions tão lindas”, disse ela no Instagram.

Quem é Kendra Lust?

De acordo com wikistarbio.com, Lust nasceu em 1978 em Michigan, completando 41 anos.

A atriz de 5 pés e 4 polegadas e 119 libras tem um patrimônio líquido de sua carreira estimado em na região de US$ 4 milhões ao longo de sua carreira fazer conteúdo pornográfico.

Ela é casada com Charles Cleve Mason Jr, mas eles não têm filhos. Ela é formada em Estudos de Gênero pela Universidade de Melbourne.

Ela ganhou prêmios por seu conteúdo, vencendo regularmente as categorias Melhor MILF/Cougar em prêmios de escolha de fãs, grupos voltados para mulheres maduras ou mais velhas.

Com quem os Leões jogarão a seguir?

Os Lions agora lideram a NFC North por dois jogos do Minnesota Vikings e no final do fim de semana eles deterão um recorde tão bom ou melhor do que o Philadelphia Eagles ou o Kansas City Chiefs, que foram os protagonistas do Super Bowl do ano passado.

Eles procuram continuar em boa forma em sua casa, em Michigan ao receberem o Green Bay Packers na semana 12 da temporada 2023/24 na quinta-feira, 23 de novembro.