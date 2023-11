A estrela de ‘Extreme Weight Loss’ Brandi Mallory morreu depois de comprar Chipotle

Brandi Mallory morreu de uma maneira bizarra que, por enquanto, permanece um mistério total – embora uma peça do quebra-cabeça tenha sido respondida… ela morreu após uma corrida para comer na hora do jantar.

O TMZ obteve o relatório policial referente à morte da estrela de “Extreme Weight Loss” – e é bastante chocante ver o que os policiais dizem que precedeu sua morte repentina. De acordo com a papelada do Departamento de Polícia de Atlanta, Mallory foi visto vivo pela última vez enquanto comprava comida em um Chipotle local.

O relatório observa que o veículo de Mallory foi localizado no estacionamento de um shopping no início de novembro. 9 – isso enquanto o dono de uma delicatessen adjacente percebeu que ela estava ali sozinha.

O relatório policial diz que os policiais analisaram imagens de vigilância que mostravam Mallory entrando no estacionamento na noite anterior por volta das 17h53… momento em que ela entrou no Chipotle, saiu com sua comida e depois entrou em seu veículo – mas nunca saiu ou saiu depois disso.