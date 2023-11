A estrela de Friends, Matthew Perry, foi vista de bom humor durante o último almoço, 24 horas antes de falecer

Matthew Perry, famoso por seu papel no seriado de TV “Friends”, foi flagrado almoçando com uma morena misteriosa um dia antes de sua morte prematura. Os dois foram vistos jantando no Hotel Bel-Air e pareciam estar conversando profundamente por mais de uma hora. Testemunhas afirmam que Matthew estava de bom humor e nunca mais feliz do que recentemente.

“Ele estava cheio de energia e pronto para voltar ao trabalho”, disse uma fonte próxima ao ator. “Ele se comprometeu a atuar em um filme e estava desenvolvendo ideias para séries de TV.”

As fotos, obtidas pelo TMZ, mostram Matthew conversando com a mulher e mal tocando em sua comida ou bebida. Não está claro quem é a mulher nas fotos, mas ela pode muito bem ter sido a última pessoa a partir o pão com o querido ator.

A assistente de Matthew o encontrou inconsciente em sua banheira de hidromassagem no dia 28 de outubro, apenas um dia depois que essas fotos foram tiradas. A Divisão de Roubos e Homicídios do LAPD está investigando sua morte, não porque haja suspeita de crime, mas por causa da natureza de grande repercussão do caso.

Seus amigos se lembram dele nas redes sociais

Apesar do fim trágico de sua vida, as pessoas próximas a Matthew lembram-se dele com carinho e celebram seu legado. No último episódio de Last Days, podcast que aborda os momentos finais de personalidades famosas, a vida e a carreira de Matthew foram lembradas.

“Ele era um ator talentoso e trouxe muita alegria a milhões de pessoas através de seu trabalho”, disse um dos apresentadores do podcast. “É de partir o coração vê-lo partir tão cedo.”

Os fãs de Matthew Perry ainda estão de luto por sua perda e se lembram dele por meio de seu papel icônico como Chandler Bing em “Friends”. Seus momentos finais podem permanecer um mistério, mas seu impacto na indústria do entretenimento nunca será esquecido.