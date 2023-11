A estrela de ‘Mob Wives’, Renee Graziano, se interna na reabilitação

Estrela de “Esposas da Máfia” Renée Graziano deu entrada em uma clínica de reabilitação no Texas após uma recaída com drogas.

Gerente de Renée, Chris Giovanni conta ao TMZ… ela ligou para ele na segunda-feira do centro de tratamento, onde estava acompanhada por um conselheiro e só teve 10 minutos para conversar.

Ele diz que Renee lhe contou que teve uma overdose em meados de setembro com o que ela descreveu como um “lote ruim” de uma droga inespecífica que ela comprou de um traficante. Ela não deu a Chris nenhum outro detalhe sobre a overdose.

Chris diz que o que ela disse a ele, no entanto, está de acordo com suas dificuldades para entrar em contato com Renee de setembro até agora… acrescentando que qualquer contato que eles tiveram durante esse período foi esporádico e breve.