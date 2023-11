A estrela do basquete da LSU, Angel Reese, passa por um ‘ajuste de atitude’ em meio a rumores de suspensão e lutas de equipe

Estrela do basquete da LSU Anjo Reese, renomada no esporte feminino, está passando por um “ajuste de atitude”. No último jogo contra o Kent State, o LSU perdia por 39-37 no intervalo, e apesar Reese contribuindo com 11 pontos e cinco rebotes em 13 minutos, ela não jogou no segundo tempo.

Circularam rumores sobre uma possível suspensão do Reesee questões sobre seu status foram levantadas durante uma coletiva de imprensa com o técnico da LSU Kim Mulkey.

Shaq diz que Angel Reese é o “maior atleta dos esportes da LSU”

“Acho que é melhor você ter um ingresso para ver, hein” Mulkey disse. “Tudo bem, é melhor você conseguir um ingresso e ver.”

A LSU, saindo de uma temporada histórica de 2022/23 com um recorde de 34-2 e o primeiro campeonato nacional na história escolar, enfrentou dificuldades iniciais nesta temporada.

Eles perderam para o número 20 do Colorado em 6 de novembro, com Reese marcando 15 pontos. O recorde atual da equipe é de 3-1. Guarda calouro Mikaylah Williamsque marcou 32 pontos no segundo tempo contra o Kent State, gerou especulações sobre a possibilidade de assumir um papel de maior destaque no time.

Controvérsia nas redes sociais

A polêmica em torno Reese se estendeu às mídias sociais depois Reese‘sufocar, Anjo Webb Reesecriticou o jogador da LSU Flau’jae Johnson pelo mau uso de palavras no Instagram.

Em resposta, Kia Brooks, Flau’jae Johnsona mãe, dirigida Anjo Reesemãe de no Instagram.

“Você definitivamente sabe sobre erros gramaticais quando sua filha obteve uma média de notas de 2,0 ou menos,” Brooks disse.

“Pare de ser mesquinho, falso e odioso e assuma a responsabilidade por você e pelas ações de sua filha.”