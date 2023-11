A estrela do Lions acredita que 2023 pode ser a chance de Detroit no Super Bowl: ‘O buy-in está em alta’

EUuma nova entrevista com CBS Esportes, Detroit ponta defensiva Aidan Hutchinson disse que 2023 é um ótimo ano para ser um Leão – e que esta equipe tem o que é preciso para avançar Super Bowl LVIII em Las Vegas.

É sabido que Detroit nunca jogou em um Super Bowle os Leões venceram apenas um jogo dos playoffs desde 1957. É uma franquia conhecida por sua futilidade – mas com 6-2 e saindo de um adeus, Hutchinson sente que o melhor futebol do time ainda está pela frente.

“Quando você olha para a nossa equipe e que tipo de caras temos, você pensa que esta pode ser a nossa chance”, disse Hutchinson. “Acho que muitos caras entendem isso. Sinto que aquelas longas corridas nos playoffs e possíveis aparições no Super Bowl são poucas e raras. Se houver oportunidade, vamos aproveitá-la.”

Leões a caminho da vitória na divisão

Isso não aconteceu em Detroit desde 1993, mas este ano, outra longa seca poderá terminar – a Leões estão no caminho certo para vencer sua divisão pela primeira vez desde o NFL realinhado em oito divisões de quatro equipes cada.

Os Leões têm um dos ataques mais ferozes do futebol, e o quarterback Jared Goff (12 touchdowns para cinco interceptações) está no meio de outra Pro Bowlcampanha digna. Talvez o mais importante seja que Detroit tem apenas quatro jogos restantes contra times com recordes de vitórias – e dois desses jogos são contra seu rival mais próximo no NFC Norteo Minnesota Vikings.

É dado Hutchinson a crença e a confiança para elevar o nível de expectativas no edifício.

A abordagem agressiva do treinador principal Daniel Campbell passou para seus jogadores. Os Leões melhoraram dramaticamente na defesa – especialmente contra a corrida – já que o grupo aceitou completamente o que Campbell e gerente geral Brad Holmes estão construindo.

A adesão a esta cultura está em alta neste momento. Essa é a diferença entre ganhar e perder jogos. Aquelas jogadas que ganham e perdem jogos. Quando você tem caras próximos uns dos outros que confiam uns nos outros, confiam nos treinadores e apenas acreditam, há um tipo diferente de energia. Aidan Hutchinson

Hutchinson está fazendo sua parte

Hutchinson até agora correspondeu ao faturamento e ao hype que o acompanhou como a segunda escolha geral no Draft de 2022 da NFL.

Ao longo de oito jogos em 2023, Hutchinson acumulou 28 pressões de quarterback – ele registrou 30 durante sua temporada de estreia de 17 jogos. O antigo Carcaju de Michigan também registrou 4,5 sacks, recuperou dois fumbles, forçou outro fumble e acertou um passe da primeira escolha de 2023 Bryce Jovem.

Hutchinson e o Leões deve superar um desafio do Carregadores de Los Angeles na tarde de domingo, mas o Michigan nativo já está pensando no que o futuro pode reservar Detroit – um período de sucesso sustentado como os fãs do Lions nunca viram.

“Eu cresci como torcedor do Lions e há muitas pessoas ao meu redor que são torcedores do Lions”, disse ele CBS Esportes. “Você pode sentir essa energia. Você pode sentir que as marés estão mudando, e elas mudaram. Construímos uma base muito sólida para esta organização. Sinto que essa base nos sustentará pelos próximos 15 ou 20 anos ou por mais tempo que nos leve.”