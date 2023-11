A estrela do Steelers posta mensagem direcionada no Instagram após a noite de 2 partidas contra os Titans

Tele Pittsburgh Steelers venceu um jogo importante na noite de quinta-feira contra o Titãs do Tennessee – mas não parece que tudo está bem no Pitsburgo acampamento, apesar do ladrões‘Registro de 5-3.

Amplo receptor George Pickens teve um jogo estranhamente tranquilo contra o Tenessi defesa, e na sexta-feira ele expôs suas frustrações nas redes sociais – talvez provocando mais uma polêmica no corpo receptor dos Steelers.

“Liberte-me”

Escolhas na sexta-feira postou uma história no Instagram com as palavras “liberte-me” digitadas no canto inferior direito, abaixo de um vídeo animado de reação de 19 segundos. Pickens, jogador do segundo ano do Universidade da Geórgiatambém excluiu todos ladrõespostagens relacionadas e imagens de seu perfil.

A frustração de Pickens decorre de uma noite em que ele conseguiu apenas dois passes para um total de menos-1 jarda. Isto segue o jogo do fim de semana passado contra o Jaguares de Jacksonville em que Pickens recebeu um passe para touchdown de 22 jardas – sendo essa a única recepção da tarde. Um salto fora dos limites de um errante Will Levis O lance do terceiro quarto foi o destaque do jogador de 22 anos na noite de quinta-feira.

Problemas dos Steelers com wide receivers

Parece que Escolhas é o mais recente jogador talentoso a encontrar dificuldades para jogar Pitsburgo. O ladrões há muito que têm problemas em manter receptores dinâmicos, acabando por trocá-los e tentar substituí-los num ciclo interminável.

Já se passaram quatro anos desde que Pittsburgh lidou com os descontentes Antonio Brown para o Oakland (agora Las Vegas) Invasores — e Marrom continua até hoje atirando no técnico do Steelers Mike Tomlin e coordenador ofensivo Matt Canadá. Chase Claypool reclamou do ataque dos Steelers antes de Pittsburgh transferi-lo para Chicagoenquanto JuJu Smith-Schuster nunca correspondeu à promessa que mostrou depois que Pittsburgh o selecionou na segunda rodada do Draft da NFL 2017.