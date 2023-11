A estrela dos Jaguars ri no photoshop retratando-o com o corte de cabelo de Peyton Manning

Trevor Lawrence na noite de segunda-feira tirei um tempo para participar Eli e Peyton Manning sobre ESPNé “Manningcast” do Carregadores de Los Angeles – Jatos de Nova York jogo em Estádio MetLife. Durante sua aparição no segundo trimestre, uma intrépida equipe de design gráfico entregou uma joia: Lourenço e Peyton Manning misturados em uma só pessoa, imagem que rendeu muitas risadas e ainda mais piadas.

“Eles te deram minha testa”

O tamanho de Peyton Manninga testa é há muito tempo um meme em NFL-círculos adjacentes. Uma paródia popular Twitter conta chamada “Cabeça de Peyton“governou a plataforma de mídia social nos dias antes de ser renomeada para”X“, e as piadas voltaram com força após a apresentação na tela de…”Lawranning”, digamos assim.

“Preciso me comprometer totalmente com isso” Lourenço disse sobre trocar o cabelo mais longo por um corte mais curto à la Tripulação.

Lawrence também viu um retrato do Duque de Urbino, um capitão mercenário italiano do século XV com um penteado surpreendentemente semelhante. Essa comparação também rendeu muitas risadas.

Rodgers ataca a MetLife antes dos Chargers-Jets

Aaron Rodgers se aquece para curar AquilesNFL/Twitter

Eli bate nos Jets

Lourençoé hora do “Manningcast“estava chegando ao fim no final do segundo quarto. Antes de sair, ele disse que ficaria por aqui para assistir ao Jatos‘ ofensa uma última vez – o que levou a uma missiva devastadora do outro Tripulação irmão, incrédulo que alguém queira continuar assistindo a um ataque que gerou quase tantas viradas (duas) quanto pontos (três) no primeiro tempo.

Lourenço Jaguares de Jacksonville não jogue com os Jets ou com os Carregadores nesta temporada, então não podemos dizer que o quarterback estrela estava procurando um reconhecimento um pouco mais adiantado. Lawrence, que se despediu esta semana e tem o 6-2 Jaguares no topo do AFC Sulpode simplesmente adorar futebol – ou rir de photoshops convincentes com o Mannings.