A estrela dos Pelicans, CJ McCollum, com outro colapso pulmonar: quando ele retornará?

Pelicanos de Nova Orleans guarda CJ McCollum foi diagnosticado com colapso pulmonar parcial no domingo e atualmente não há prazo definido para seu retorno. É a segunda vez em dois anos que ele sofre tal lesão.

McCollum, 32 anos, marcou 13 pontos em 33 minutos na noite de sábado, na derrota por 123 a 105 para o Falcões de Atlanta. Pelicanos jogam Nuggets de Denver na próxima segunda-feira à noite.

“Exames adicionais serão realizados nas próximas 48 horas para determinar o progresso da cura”, disseram os Pelicans em comunicado. “Mais informações serão fornecidas após o exame.”

Os médicos da equipe descreveram a lesão como um “pequeno pneumotórax” no pulmão direito do guarda e não é a primeira vez que ele passa por esse processo.

Quando CJ McCollum retornará?

McCollum sofreu uma lesão semelhante em dezembro de 2021 e voltou cerca de seis semanas depois, então espere que ele perca pelo menos um mês.

Ele tem média de 21,7 pontos, 5,7 assistências e 4,8 rebotes em seis jogos de 2023 NBA temporada.

McCollum é um veterano de 11 anos na NBA e ingressou no New Orleans há três temporadas, depois de passar seus primeiros oito anos na liga com o Portland Trail Blazers.