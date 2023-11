A explosão de Jason Kelce na NFL: testado para drogas após o jogo

Tele Filadélfia Eagles‘ Jason Kelce recebeu um aviso de teste de drogas em seu aniversário de 36 anos, após sua emocionante vitória sobre o Dallas Cowboys no domingo.

No que foi claramente um encontro emocionalmente carregado na vitória por 28-23 Kelce foi flagrado pela câmera gritando na cara do linebacker de seu rival Damone Clark já que as tensões estavam em ponto de ebulição. Também não foi o último encontro deles no jogo, já que Clark pareceu atacar Kelce‘ quando ele estava no chão após uma jogada ofensiva dos Eagles.

Após a conclusão da competição, Kelce recebeu uma notificação sobre drogas no vestiário como parte de testes aleatórios nos regulamentos da NFL. Poderia ser potencialmente o último aviso de sua carreira, já que ele discutiu se aposentar do esporte quando quase completa 40 anos.

O lado do Texas quase roubou a vitória na hora da morte, mas CeeDee Cordeiro foi abordado pouco antes da end zone na jogada final, permitindo aos pensilvanianos conquistar uma vitória valiosa e ampliar sua vantagem no topo da NFC East para três jogos.

Travis Kelce e um gesto para conquistar a torcida alemã antes de Dolphins vs Chiefs

Com quem os Eagles jogarão a seguir?

Os Eagles não jogarão na semana 10 porque entram em uma semana de folga, mas retornarão no dia 21 de novembro em uma disputa de dar água na boca contra o Chefes de Kansas City na semana 11 no Arrowhead Stadium.

Família em vez de futebol

Qual Kelce ganhará o direito de se gabar Taylor Swift sobre vencer? Travis ou Jason? No ritmo atual, eles estão prontos para uma possível revanche no Super Bowl em fevereiro.

Em ambos os casos, nenhum dos irmãos permitirá que um esporte atrapalhe seu relacionamento, mesmo depois que Travis ajudou a roubar o tão desejado prêmio de Jason, um anel bem debaixo de seu nariz no início de 2023.

“Nós assumimos muitas responsabilidades no ano passado e acabou funcionando muito, muito bem para Travis e eu no final da temporada.” Jason Kelce disse ao NFL Report. “Embora nós [the Eagles] faltava um jogo.

“Acho que é muito, e acho que a forma como justificamos isso como família é esta [playing football] vai acabar muito em breve aqui. Se for este ano, o que poderia muito bem ser, queremos ter certeza de que estaremos prontos para partir quando o futebol terminar.”