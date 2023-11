A expulsão acalorada de Chris Paul marca outro capítulo na disputa de longa data com Scott Foster

EUuma reviravolta dramática durante o jogo de quarta-feira à noite contra o Sóis, Chris Paulo o retorno a Phoenix foi interrompido após uma violenta altercação com o árbitro Scott Foster. O incidente, ocorrido no segundo trimestre do GuerreirosA derrota por 123-115 para o Suns acrescentou outra camada à rivalidade de longa data entre o craque e o árbitro.

A tensão aumentou nos momentos finais do primeiro tempo, quando Paulo foi penalizado com uma falta de bloqueio como Kevin Durant preparado para uma viagem. Discordando da chamada, Paulo envolveu-se em uma discussão com Foster, que rapidamente esquentou. Este desacordo atingiu o seu auge depois Durantprimeira tentativa de lance livre, levando Foster a cometer uma falta técnica e posteriormente expulsar Paulo do jogo.

A reação de Paul após a expulsão foi intensa, levando Stephen Curry intervir e evitar qualquer nova escalada. Em meio ao caos, o técnico do Warriors, Steve Kerr, também sofreu uma falta técnica. Kerr expressou sua opinião após o jogo, afirmando: “Eu não pensei Chris merecia ser expulso. A primeira tecnologia? Absolutamente. Mas achei que o segundo era desnecessário.”

CP3 e Foster têm uma longa história

O atrito entre Paul e Foster está profundamente enraizado, remontando a quase uma década, com Paul frequentemente falando sobre suas queixas com a arbitragem de Foster. O armador revelou que um incidente envolvendo seu filho, que remonta à época com o Clippers de Los Angeles, faz parte do conflito em curso. “É pessoal”, observou Paul, acrescentando: “Tenho que fazer um trabalho melhor para garantir que vou permanecer na quadra pelos meus companheiros de equipe, mas é isso”.

Paulohistória conturbada com Fomentar inclui vários confrontos e uma série notável de derrotas nos playoffs sob a arbitragem de Foster. Apesar de quebrar a seqüência de derrotas na temporada passada, o último confronto de Paul com Foster enquanto jogava pelo Estado Dourado contra o Suns sugere que a rivalidade está longe de terminar.