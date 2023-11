A falsa casa ‘KUWTK’ de Kris Jenner está de volta ao mercado por US$ 8,9 milhões

A casa Kris Jenner fingir que mora em “Keeping Up With the Kardashians” está de volta ao mercado, e desta vez o proprietário está procurando um resgate do rei para transferir a escritura.

A casa do Studio City – que foi famosa por ser usada para fotos externas da futura mansão de Kris no hit E! show – está à venda mais uma vez… só agora, o valor passou por cerca de 5 anos de valorização, então está listado por $ 8.888.888.

Isso é um grande salto em relação ao que o atual proprietário pagou em 2018, quando consegui por US$ 5,25 milhões. Se for vendido pelo preço pedido, será um lucro superior a US$ 3 milhões… menos o que quer que tenham investido no local, é claro.

Considerando a história deste apartamento chique… veremos se isso os ajuda a atrair um comprador em um futuro próximo e, mais importante, se acabar indo para listagem.

O fato é que toda vez que a casa chega ao mercado – o que tem acontecido muito nos últimos 9 anos ou mais – os números quase sempre acabam flutuando bastante quando todos os papéis são assinados.

Por exemplo, embora tenha sido vendido por pouco mais de US$ 5 milhões em 2018… o preço pedido na época estava mais próximo de quase US$ 8 milhões no início, então o proprietário reduziu muito o preço pedido.

Veremos o que o actual detentor do título acaba por aceitar… o facto é que o mercado imobiliário está difícil neste momento, com taxas de juro às alturas e não tanto movimento como havia há 2-3 anos durante a pandemia.

Quanto às especificações, é uma típica casa luxuosa da área de Los Angeles – 7 quartos, 9 banheiros e todos os recursos de uma vida sofisticada. A questão… vale quase US$ 9 milhões para abocanhar?!?

Caso não tenha ficado claro desde o início… esta NÃO era a casa real de Kris. Eles apenas o usaram para se passar por seu berço – obviamente, eles não mostraram sua verdadeira casa por razões de segurança.