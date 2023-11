Durando o Sexta-feira Negra NFL jogo, Golfinhos de Miami quarterback Tua Tagovailoa sofreu uma lesão significativa, sofrendo um corte grave no braço direito. Este incidente, capturado por Amazonascâmeras durante a transmissão ao vivo, deixaram os espectadores e Tagovailoaa família em estado de choque.

O detalhe sangrento da lesão era evidente. “Eles disseram que era nojento enquanto comiam as sobras das refeições”, contou Tagovailoa, refletindo sobre a reação dos telespectadores e de sua própria família. A severidade do corte foi tanta que exigiu vários pontos, com Tagovailoa descrevendo o processo como “parecendo muito complexo para eles montá-lo”.

Tua e os Golfinhos fizeram declaração na Black Friday

Apesar da lesão, o Golfinhos apresentaram um desempenho dominante contra seus rivais de divisão em Estádio MetLife em East Rutherford, Nova Jersey. Eles triunfaram com uma vitória convincente por 34-13, elevando o recorde da temporada para 8-3, enquanto o adversário caiu para 4-7.

Tryreek Hill diz que Tua Tagovailoa é o QB mais preciso da NFL

Este evento marcou um momento histórico na NFL história, sendo o primeiro jogo jogado na Black Friday e transmitido no Amazon Prime Video. Tagovailoaresiliente diante das adversidades, arremessou 243 jardas e conseguiu um touchdown, mas enfrentou reveses com duas interceptações.

TagovailoaA jornada de nesta temporada tem sido notável, especialmente considerando seu retorno de duas concussões na temporada passada. Seu período de entressafra foi dedicado ao fortalecimento e aprendizado do jiu-jitsu, especificamente para aprimorar sua técnica de outono, demonstrando seu comprometimento com a saúde e com o esporte. O Golfinhos vai precisar Velho em 100% se quiserem avançar nos playoffs.