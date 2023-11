A fortuna paga em Las Vegas pelo primeiro Mercedes de Lewis Hamilton

To Mercedes W04, uma peça muito importante da recente Fórmula 1 história, foi leiloado e comprado por milhões.

O carro com o qual Lewis hamilton Disputou sua primeira temporada como piloto pela seleção alemã, em 2013, e bateu muitos recordes.

No entanto, não poderia destronar W196R 1954 de John Manuel Fangioque continua sendo o monolugar da Fórmula 1 pelo qual mais dinheiro foi pago em toda a história dos leilões.

O primeiro Mercedes com o qual Hamilton venceu

O comprador do carro que disputou 14 Grandes Prêmios da temporada 2013 do Campeonato Mundial de Fórmula 1 e venceu o Grande Prêmio da Hungria (o primeiro do britânico como piloto da Mercedes), pagou a quantia espetacular de 18.815.000 dólares, incluindo comissões, ou 17,3 milhões de euros.

Com esse valor, o W04 se torna o segundo monolugar mais caro já vendido, superando – de longe – Ferrari F2001 de Michael Schumacher, para qual US$ 7,6 milhões (6,9 milhões) foram pagos em 2017também na RM Sotheby’s.

Pelo menos no curto prazo, será difícil que outro carro supere o Mercedes, pois os posteriores a 2013 são muito mais difíceis de colocar (se a marca os vender) devido à sua tremenda complexidade no que diz respeito à manutenção.

Parte do seu valor também é explicado pelo fato de ser o único Mercedes de Fórmula 1 já colocado à venda, já que a marca estrela mantém a propriedade.

Além disso, seu valor pode aumentar se Hamilton conquistar mais um título mundial e se tornar o mais bem-sucedido de todos os tempos. (embora isso agora certamente pareça complicado).

Licitação de um avião

O Mercedes W04 foi a estrela do leilão da RM Sotheby’s em Las Vegas, cidade que este fim de semana é o centro mundial do automobilismo com o primeiro Grande Prêmio de F1 a ser realizado em Nevada desde 1982.

Curiosamente, no momento decisivo do leilão ocorreu uma situação inusitada pois um dos compradores mais interessados ​​estava a bordo de um avião e licitava por telefone, mas nos últimos momentos perdeu a recepção e teve que comunicar com o agente da RM Sotheby’s por mensagens.

Mesmo assim, ele conseguiu aumentar a oferta algumas vezes, embora fosse finalmente levado por um comprador presente na sala.

Fangio-Hamilton: histórica ‘primeira fila’ para Mercedes

Lewis hamilton terá dificuldades para ser protagonista da corrida, pois largará em 10º no grid, mas uma de suas máquinas já está na histórica ‘primeira fila’ de valor.