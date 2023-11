A herdeira dos Chiefs, Gracie Hunt, surpreende as redes sociais com uma fantasia clássica de Halloween

Gracie Huntfilha de Chefes de Kansas City proprietário Clark Huntrecentemente recorreu às redes sociais para mostrar seu dia das Bruxas fantasia. A ex-concorrente do Miss EUA vestiu um clássico manto branco e legendou sua postagem: “Até as estradas do Halloween levam a Roma”. Com mais de 409.000 seguidores no InstagramGracie regularmente compartilha vislumbres de seu estilo de vida glamoroso.

Porém, nem todas as postagens de Gracie foram bem recebidas. No início deste ano, ela enfrentou reação negativa por posar em nada além de um Kobe Bryant camisa e salto alto. Apesar das críticas, Gracie continuou compartilhando sua vida com seus seguidores.

A presença de Gracie nas redes sociais mostra seu amor pela moda e seu estilo de vida glamoroso. Ela é frequentemente vista participando de eventos e convivendo com celebridades. Em entrevista com A estrela de Kansas City, Gracie compartilhou sua paixão pela moda e seu desejo de um dia começar sua própria linha de roupas.

“Adoro moda porque é uma forma de se expressar”, disse ela. “Eu adoraria começar minha própria linha um dia e torná-la acessível para todos.”

Enquanto isso, os Chiefs procuram respostas

Na frente do futebol, o Chefes de Kansas City sofreu uma derrota por 24 a 9 para o Denver Broncos, encerrando a seqüência de 16 vitórias consecutivas contra o time. Quarterback Patrick Mahomes lutou contra uma doença durante o jogo e terminou com 232 jardas e duas interceptações. Final apertado Travis Kelce liderou a recepção com 58 jardas em seis recepções.

Apesar da derrota, os Chiefs continuam sendo um time forte e espera-se que se recuperem nos próximos jogos. Como o pai de Gracie é o proprietário bilionário da franquia vencedora do Super Bowl, não há dúvida de que ela continuará a apoiar o time nos bons e maus momentos.