A história de Matthew Perry sobre a generosidade de David Schwimmer ressurge

Mateus Perrya morte de colocou um foco renovado na dinâmica de seus antigos colegas – e uma anedota sobre David Schwimmer está ressurgindo… tocando seu espírito de um por todos.

O Guardião desenterrei esta doce história no livro de Perry um livro de memórias do ano passado – ‘Friends, Lovers and the Big Terrible Thing’ – em que o falecido ator conta como o dinheiro começou a mudar no set de ‘Friends’ enquanto eles filmavam nos anos 90.

Em seu livro, MP diz que todas as estrelas estavam ganhando cerca de US$ 22 mil por episódio da 1ª temporada – mas na 2ª temporada, Dave e Jennifer Aniston começaram a ganhar um pouco mais … por causa de sua popularidade no programa devido a toda a história do romance Ross/Rachel.

Quando a terceira temporada chegou, WB queria gastar ainda mais dinheiro com os dois – já que agora eram os favoritos dos fãs – mas Schwimmer bateu o pé em nome de seus colegas de elenco. Aparentemente, Dave apresentou a ideia de eles negociarem coletivamente… para que todos pudessem ganhar a mesma quantia de dinheiro, mesmo que isso significasse um corte de salário para ele e Jen.

Matt diz que foi exatamente isso que aconteceu, escrevendo… “David certamente estava em posição de ganhar mais dinheiro, e ele não o fez. Eu gostaria de pensar que teria feito o mesmo movimento, mas como um ganancioso de 25 anos, não tenho certeza se teria feito isso.”

Ele acrescenta: “Mas sua decisão serviu para nos fazer cuidar uns dos outros durante o que acabou sendo uma miríade de negociações de rede estressantes, e isso nos deu uma quantidade enorme de poder… Tínhamos a bondade de David e seu negócio astuto. sentido, para agradecer pelo que nos foi oferecido. Devo a você cerca de US$ 30 milhões, David.”

Na 8ª temporada, MP revelou que cada um dos atores de ‘Friends’ estava ganhando cerca de um milhão de dólares por episódio… e ele credita a Schwimmer o estabelecimento desse precedente desde o início. Aparentemente, eles continuaram a negociar salários como grupo ao longo dos anos.

Esta história, que tecnicamente saiu no ano passado, está circulando agora… e apenas mostra o quão próximos os ‘Friends’ realmente estavam no set – aumentando a devastação da perda repentina de Perry. TMZ contou a história… ele estava encontrado morto no último fim de semana em sua casa em Los Angeles.

Como informamos… o elenco compareceu a um funeral pequeno e privado para Perry Friday perto de Hollywood Hills – assim como a família e entes queridos de Perry, incluindo seus pais.

Schwimmer, Aniston, Courtney Cox, Matt LeBlanc dar Lisa Kudrow todos divulgaram um comunicado conjunto abordando o falecimento de Perry… dizendo que a tragédia foi “insondável” e que eles ainda estavam processando isso como um grupo. Eles ficaram relativamente baixos desde então.