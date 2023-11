A horrível lesão de um esquiador olímpico: congelei meu pênis enquanto competia e é muito doloroso

Rua Halfvarssonum esquiador cross-country sueco que participou das Olimpíadas de 2014 e 2018, revelou que sofreu queimaduras no pênis durante uma corrida de 20 quilômetros da Copa do Mundo realizada a 15 graus Celsius negativos em Ruka, Finlândia, na região da Ostrobótnia, dentro do Círculo Polar Ártico. .

“Meu pênis está congelado. Eu realmente… Droga, tive que ficar na barraca de aquecimento por 10 minutos para aquecê-lo.” Halfvarsson explicou ao Expressen.

O atleta sueco de 34 anos reconheceu que “dói muito, é terrível”.

Apesar de seu doloroso problema médico Halfvarsson estava com vontade de brincar: “Que sorte ter meu segundo filho, porque isso vai ser difícil no futuro se eu continuar assim”.

A corrida foi vencida pela Noruega Thomas Jensene Rua Halfvarsson terminou em 18º.