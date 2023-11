A lenda da NFL critica Malika Andrews por seu silêncio no rádio sobre Josh Giddey

Dallas Cowboys lenda Dez Bryant ingressou NBA fãs chamando ESPN repórter Malika Andrews pelo seu silêncio no rádio em relação Trovão da cidade de Oklahoma guarda Josh Giddeyque está sob investigação da liga por suposto relacionamento impróprio com menor.

Bryant, 35 anos, acessou o X (Twitter) na segunda-feira para expressar a preocupação que vários fãs estão expressando. Ele marcou Andrews e a lembrou de algumas coisas passadas que ela fez que incomodaram ele e outras pessoas. Ela também acabou abordando o escândalo Giddey no “NBA Today”.

“Você saiu do seu caminho para crucificar Brandon Miller no dia do recrutamento por algo que ele nem fez”, twittou Bryant. “Por que você não disse nada sobre Josh Giddey? Aconselho você a não fazer disso uma coisa preta ou branca.

“Seus pais realmente criaram você de maneira errada e só porque você estudou em uma escola particular não o torna melhor. Você é atraente e eu conheço seu tipo. Você é apenas uma marionete. Não sei como um ex-jogador ou atual jogador da NBA poderia sente-se aí à sua frente e olhe para você com algum tipo de respeito.”

Por que Malika Andrews está sob ataque?

Andrews, 28, foi alvo de reações dos fãs várias vezes no passado, quando trouxe à tona manchetes negativas sobre jovens jogadores negros durante um momento positivo para eles.

Giddey, 21, é um australiano branco atualmente sob investigação por supostamente namorar uma estudante menor de idade. Ele se recusou a comentar as acusações.

Andrews pode argumentar que nada foi oficializado em relação à situação de Giddey, mas Miller, o Charlotte Hornets novato, também nunca foi acusado de nenhum crime e isso não a impediu de expor sua suposta roupa suja.