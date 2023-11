A lenda do rock Damon Albarn incentiva todos a ouvir Peso Pluma: ‘Ele tem uma ótima voz’

Scompositor de dedos Peso pena conquistou a música com sua marca de música regional mexicana conhecida como ‘Corridos mentirosos’que modernizou o gênero e deu nova vida à cena latinae, destronando o reggeaton e a música urbana latina como as mais populares nas paradas.

Até a influência do Peso Pluma foi notado fora da esfera latina, com uma lenda do rock reconhecendo o sucesso do cantor mexicano e suas conquistas musicais como intérprete.

Damon Albarn está encantado com Peso Pluma

Damon Albarn, Lenda do Britpop e o cérebro por trás as lendárias bandas Blur e Gorillazdisse recentemente em entrevista ao Mojo que recentemente ouviu Peso pena e está incentivando todos a ‘ouvir’ sua música.

A novidade que mais gosto é o Peso Pluma. Ele é um garoto mexicano que ganhou 8 outdoors. Ele toca um tipo de música que fala da vida de gangue, mas é muito musical. Tem acordeões, trombetas, lindas melodias. Tenho uma ótima voz. Todos deveriam verificar isso. Damon Albarn

Novos horizontes para ambos os artistas

Damon Albarn está interessado em experimentar novos sons e se manter relevante com o que está em alta, colaborando recentemente com Bad Bunny no novo álbum do Gorillaz, Cracker Island, com a música ‘Tormenta’.

Peso Pluma está no auge da popularidade, com seu álbum mais recente, Gnesis, no topo da Billboard US Top Latin Albums e chegando ao número 3 na Billboard 200 dos EUA.