A mãe de Derek Chauvin critica os funcionários da prisão por suposta falha em notificá-la sobre o incidente de esfaqueamento

DErek Chauvin foi recentemente esfaqueado em uma prisão no Arizona, agora que cumpre pena em uma instalação federal após o assassinato de George Floyd. A mãe dele Carolyn Pawlenty criticaram os funcionários da prisão depois que ela descobriu sobre o esfaqueamento de seu filho através do noticiário.

Derek Chauvin está em condição estável após medidas de salvamento

Pawlenty conversou com Alpha News para criticar os funcionários da prisão por não avisá-la, apesar de terem um número de contato de emergência, mas ninguém a informou “Como diabos essas agências de notícias sabem e a própria mãe dele nem sabe? Não consigo nem pensar no que dizer. Não fui para a cama e fiz um caminho no chão da cozinha e da sala andando de um lado para outro.”

Enquanto isso, os advogados criminais de Chauvin teriam entrado em contato, mas não obtiveram resposta, “Parece ser um indicativo de uma instalação mal administrada e indica como o ataque de Derek foi autorizado a acontecer..”

Gregory M. Erickson questionou os funcionários “Como os membros da família responsáveis ​​pelas decisões de Derek em relação aos seus cuidados médicos pessoais e seu contato de emergência não foi informado depois que seu esfaqueamento indica ainda os procedimentos inadequados da instituição e a falta de controle institucional.”

De acordo com o TMZ, Chauvin está em condição estável após o ataque de sexta-feira no Centro Correcional Federal de Tucson. As autoridades penitenciárias afirmam que o responsável pelo ataque violento foi outro preso.

Assim que o assalto aconteceu ele foi imediatamente levado para a seção médica das instalações e os médicos realizaram ‘poupança de vida’ cuidados com Chauvin, no entanto, não houve mais informações sobre seu progresso.