A mãe de Travis Kelce, Donna, aborda o aumento de espectadores desde que seu filho começou a namorar Taylor Swift

Ccom Travis Kelceo romance com Taylor Swift conquistando todas as manchetes da NFL, a mãe do Kansas City Chiefs, comentada sobre os prováveis ​​​​novos espectadores como resultado do namoro do casal.

Travis e Jason Kelcea mãe Donna Kelce foi vista com Swift no camarote VIP dos Chiefs torcendo por seu filho, resultando também em um aumento na fama para si mesma

“Eu imagino que eles ficariam entusiasmados com qualquer nova audiência”, Dona disse à Fox News Digital enquanto promovia sua parceria com a Barefoot Wines, patrocinadora oficial de vinhos da NFL.

“Quero dizer, como você poderia não estar? O futebol é essencialmente fácil de se envolver e desfrutar, e é emocionante.

“A outra coisa também é que é apenas uma daquelas coisas em que você pode se envolver. Você não precisa ser um especialista nisso.

“Então, acho que é divertido para a NFL conseguir novas visualizações, e tenho certeza de que eles estão extremamente felizes com isso e não consigo imaginar que eles tenham qualquer problema com isso.”

Durante o jogo dos Chiefs contra o Jatos de Nova York no início desta temporada, a NBC Sports relatou uma audiência de 27 milhões de telespectadores para o confronto de Sunday Night Football, que foi o programa mais assistido desde o Super Bowl.

A NBC também confirmou que mais meninas adolescentes assistiram futebol nas três primeiras semanas do Sunday Night Football, o que representa um aumento de 53%.

Houve também um aumento de 24% nas mulheres com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos, com as mulheres com mais de 35 anos a registarem também o mesmo salto percentual.

A reação dramática de Taylor Swift ao ataque duro de Travis Kelce Ela sentiu a dor!

O efeito Swift no desempenho de Kelce

Mais de seis jogos da NFL nesta temporada, Travis Kelce alcançou números impressionantes com 525 jardas e quatro touchdowns em 48 recepções. E em sua última partida, ele registrou 12 recepções para 179 jardas e um touchdown.

“Algumas pessoas disseram que ele não seria capaz de lidar com a temporada, que não seria um bom jogador de futebol”. Dona afirmou.

“Mas acontece que quanto mais ele é pressionado ou desafiado, ele leva isso a um novo nível.”