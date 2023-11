A modelo Danii Banks do OnlyFans foi expulsa do estádio da NFL por mostrar seios

Modelo Dani Bancos não está acostumada a reclamar quando deixa cair a blusa – mas os jogos do Las Vegas Raiders são, aparentemente, uma história muito diferente… porque seus seios a expulsaram do estádio.

Danii disse ao TMZ… logo depois de ela se gravar exibindo os seios dentro do Allegiant Stadium, seguranças e policiais apareceram, não em agradecimento, mas para dizer aquela frase clássica – Danii não precisava ir para casa, mas ela tinha para dar o fora do jogo de domingo à noite.

O incidente lembrou Cara Azul a recente visita de um jogo do Los Angeles Rams… onde ele trouxe um monte de strippers com ele para uma suíte e fez chover enquanto os dançarinos quase nus dançavam.

Agora, Blueface diz que não foi expulso e que os dirigentes do estádio não lhe disseram nada. Embora possa parecer que Vegas está administrando um navio mais apertado… é importante notar que ninguém na tripulação do Blueface libertou o mamilo como Danii fez.

As travessuras de Danii podem ser uma prévia do que está por vir – ela estará no palco na sexta-feira no famoso clube de strip Crazy Horse 3, que fica do outro lado da rua do Allegiant.