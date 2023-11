A moeda antiga que pode valer até R$ 500 com este defeito

Encontrar uma moeda antiga já não parece ser das tarefas mais fáceis. Imagine, então, encontrar uma moeda antiga com algum defeito? Pode parecer impossível, mas estas peças são mais comuns do que se imagina, e na grande maioria dos casos, elas podem valer muito dinheiro no final das contas.

Para os colecionadores, moedas que possuem algum tipo de defeito são naturalmente mais raras. São casos em que a peça conta com alguma anomalia no processo de fabricação, mas que nem por isso deixa de circular pelas ruas. Elas não perdem valor monetário, mas ganha muito valor do ponto de vista numismático.

De qual moeda estamos falando?

Mas afinal de contas, de qual moeda estamos falando neste artigo? Trata-se da peça de 1 cruzeiro do ano de 1949. Segundo especialistas, este exemplar é conhecido pelo famoso erro do disco trocado, ou seja, a produção aconteceu dentro de uma peça errada.

Explica-se: naturalmente, as peças de 1 cruzeiro desta época eram notadamente maiores do que as demais peças. De uma maneira geral, elas costumavam pesar 7 gramas. Mas neste ano específico, a Casa da Moeda acabou cunhando o cruzeiro a partir de uma base de 50 centavos.

Em resumo: a moeda de 1 cruzeiro, que deveria pesar 7 gramas, acabou sendo cunhada no formato de uma moeda de 50 centavos, que pesava apenas 5 gramas. Estas duas gramas fazem muita diferença no final das contas, e pode valer muito dinheiro .

As características

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 1 cruzeiro do ano de 1949, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central.

Plano Monetário: Padrão Cruzeiro 1ª Edição (1942-1967);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 23mm;

Peso: 7gr (ou 5 gramas, se estiver com erro de cunhagem);

Metal: Bronze-Alumínio;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Mapa do Brasil ao centro tendo junto à orla, a esquerda, a palavra Brasil sobreposta a duas linhas horizontais e paralelas. A esquerda, entre a segunda linha paralela e o mapa, o monograma das letras WT do gravador Walter Toledo;

Desenho do Reverso: No centro, o valor de face ao lado de dois ramos de louro e a constelação do Cruzeiro do Sul. No exergo, o monograma BR do gravador Benedito Ribeiro e a estrela Alfa da constelação do Cruzeiro do Sul. No campo a esquerda, a data.



Você também pode gostar:

Quanto vale esta moeda?

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 1 cruzeiro do ano de 1949, caso você a encontre com este famoso erro de disco trocado? Esta é uma pergunta cuja resposta varia a depender de cada tipo de negociação com os seus compradores.

De acordo com os catálogos numismáticos mais recentes, é possível que o indivíduo consiga vender a peça por algo entre R$ 50 a R$ 500. O valor vai variar a depender de uma série de pontos como o grau de conservação, por exemplo.

História

Mesmo na época do Brasil Império, já existia uma preocupação com o material usado nas moedas que seriam usadas no comércio. De acordo com um relatório histórico do Banco Central, com o passar dos anos, os imperadores começaram a alterar o material usado na fabricação destas peças.

“Com a generalização do uso de cédulas, a cunhagem de moedas direcionou-se para a produção de valores destinados ao troco. O cobre foi sendo substituído por ligas modernas, mais duráveis, de modo a suportar a circulação do dinheiro de mão em mão. A partir de 1868, foram introduzidas moedas de bronze e, a partir de 1870, moedas de cuproníquel”, diz o Banco Central

“Após a Proclamação da República, em 1889, foi mantido o padrão Réis. As moedas de ouro e prata receberam gravação da alegoria da República no lugar da imagem do imperador. A utilização do ouro, na cunhagem de moedas de circulação, foi interrompida em 1922, devido ao alto custo do metal”, completa o BC.

O Cruzeiro no Brasil

Como dito, o cruzeiro foi o padrão monetário do país em três períodos. O primeiro foi entre 1942 e 1967, o segundo foi de 1970 a 1886 e o terceiro de 1999 a 1993, logo antes da chegada do real.

A primeira adoção do cruzeiro ocorreu durante o Estado Novo. Aquela foi a primeira vez que um governo nacional decidiu criar um padrão monetário no país. A ideia era justamente uniformizar todo o dinheiro que estava em circulação no território nacional. Naquele momento, 1 cruzeiro era equivalente a mil réis.

A primeira reforma monetária desta peça ocorreu durante o governo de Castelo Branco, quando foi substituída pelo cruzeiro novo. A próxima reforma ocorreu durante o governo de José Sarney, com o Plano Cruzado, e a última aconteceu durante o governo Collor.