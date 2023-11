A moeda antiga que vale até R$ 2,5 mil com este pequeno erro

Moedas antigas podem valer muito dinheiro, sobretudo se contarem com alguns erros específicos de cunhagem. Tais peças são consideradas muito raras e estão sendo procuradas por milhares de colecionadores em todas as regiões do país. Quem encontrar primeiro, poderá receber uma pequena fortuna.

Neste artigo, estamos falando especificamente sobre a moeda de 2 mil réis do ano de 1911. Trata-se de uma das peças mais procuradas por colecionadores em toda a história monetária do país. A boa notícia é que não precisa ser um profissional para encontrar a peça. Qualquer pessoa pode encontrar o item a qualquer momento.

Segundo especialistas, mesmo que você encontre a peça sem nenhum erro de cunhagem, poderá vendê-la por um bom valor. Assim, é importante prestar atenção aos detalhes para entender exatamente quando você encontrar uma moeda de 2 mil réis do ano de 1911.

A moeda de 2 mil réis

Para ajudar neste processo de identificação da moeda, separamos abaixo as principais características da moeda de 2 mil réis do ano de 1911, segundo informações mais detalhadas do Banco Central (BC).

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1938);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 33mm;

Peso: 20gr;

Metal: Prata;

Teor da Prata: 900;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Cabeça de mulher representando a República e data entre estrelas;

Desenho do Reverso: ORDEM E PROGRESSO *XX GRAMAS*. Valor de face entre vinhetas.

Quanto vale esta moeda?

Considerando que você encontre a peça de 2 mil réis do ano de 2011 em condições normais, ou seja, sem nenhum defeito de fabricação, saiba que ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 300. Mas o valor exato vai depender necessariamente do estado de conservação da peça. Veja abaixo:



MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 110,00 R$ 180,00 R$ 300,00

O que são estas classificações?

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo. As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

Valor com defeito

O fato, no entanto, é que esta peça pode valer muito mais dinheiro caso ela seja encontrada com um defeito específico de fabricação. Estamos falando de um erro conhecido como reverso invertido. Nesta situação, a moeda poderá ser vendida a:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 400,00 R$ 1,2 mil R$ 2,5 mil

O que é uma moeda reverso invertido?

Mas afinal de contas, o que seria uma moeda com reverso invertido? Para entender esta pergunta, é necessário sabe que o Brasil adota um sistema de padrão reverso moeda, ou seja, eixo horizontal (EH). As moedas que fogem deste padrão exigido são conhecidas como reverso invertido, e são consideradas muito raras.

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.