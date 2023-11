A moeda antiga que vale muito dinheiro e que está tirando o sono de colecionadores

Segundo especialistas em numismática, para ser considerada rara, uma moeda não necessariamente precisa ser antiga. Existem várias peças que ainda estão em circulação, e que podem ser consideradas valiosas. Em resumo, a idade não faz, de fato, muita diferença para o mundo da coleção destas peças.

Entretanto, o fato é existem peças antigas que podem ser consideradas muito valiosas por uma série de motivos. Um deles, por exemplo, é o fato de não existirem mais tantas peças espalhadas pelo país. Com o passar dos anos, estes exemplares vão se perdendo e se tornam cada vez mais difíceis de serem encontrados.

Mas difícil não significa impossível. Qualquer pessoa pode encontrar uma peça antiga valiosa no Brasil. Neste artigo vamos falar especificamente sobre a moeda de 1000 réis do ano de 1911. Trata-se de uma peça rara que pode valer muito dinheiro em 2023, mesmo considerando que ela não conte com nenhum defeito.

Identificando a peça

Abaixo, você pode conferir o detalhamento de características da moeda de 1000 réis do ano de 1911. Como se trata de uma peça antiga, estas informações são muito importantes para ajudar a identificar o exemplar.

Plano Monetário: Padrão Réis (1889-1938);

Período: República Velha;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 26mm;

Peso: 10gr;

Metal: Prata;

Teor da Prata: 900;

Borda: Serrilhada;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. Cabeça de mulher representando a República e data entre estrelas;

Desenho do Reverso: ORDEM E PROGRESSO *X GRAMAS*. Valor de face entre vinhetas.

O valor da moeda

Como dito, a moeda de 1000 réis do ano de 1911 pode ser considerada valiosa mesmo sem apresentar nenhum tipo de defeito aparente. Assim, se você encontrar esta peça em bom estado de conservação, saiba que você pode ter conquistado a sorte grande.



Abaixo, você pode conferir os valores atualizados da peça de 1000 réis do ano de 1911, considerando os catálogos numismáticos mais atualizados, dos anos de 2023 e 2024.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 55,00 R$ 85,00 R$ 160,00

O que significam estas siglas

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo. As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

Os réis

Os réis foram as primeiras moedas da história do Brasil, e começaram a ser usadas ainda no período de colonização até poucas décadas atrás. Na chegada dos portugueses, não existiam moedas no Brasil, e o comércio era realizado basicamente em um sistema de trocas de produtos.

Com o avanço da colonização, e consequentemente do comércio, o Brasil começou a ter o mesmo padrão monetário do Portugal: o real. Os reais, plural do real, acabaram sendo popularizados como réis, nome que acabou funcionando oficialmente por centenas de anos.