A moeda de 1 real que pode valer até R$ 300 com este pequeno erro

Já pensou em encontrar uma simples moeda de 1 real que vale até R$ 300? Acredite, é possível, e é mais comum do que se imagina. De acordo com relatos de especialistas, o Brasil conta atualmente com dezenas de milhares de peças raras, que podem valer muito dinheiro no final das contas.

Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a moeda de 1 real do ano de 2005. Trata-se de uma peça que foi lançada em comemoração aos 40 anos de existência do Banco Central. Por si só, este é um exemplar considerado raro, já que contou com uma tiragem relativamente baixa.

A boa notícia é que estamos falando de uma moeda que ainda está em circulação neste momento. Na prática, isso significa que qualquer pessoa pode receber este exemplar a qualquer momento em um troco, por exemplo. Assim, é importante prestar bastante atenção aos trocados que chegam nas suas mãos todos os dias.

Identificando a moeda de 1 real

Mas é sempre importante lembrar que nem todas as moedas de 1 real que ainda estão em circulação podem ser consideradas valiosas. Por isso, listamos abaixo as características mais básicas desta peça de 2005, que faz uma homenagem aos 40 anos do Banco Central (BC).

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 27mm;

Peso: 7gr;

Metal: Núcleo em aço inox e anel revestido de bronze;

Borda: Serrilha intermitente;

Reverso: Moeda;

Comemorativa: 40 Anos de Fundação do Banco Central do Brasil;

Desenho do Anverso: Logomarca oficial das comemorações dos 40 anos da instituição, com referência direta da perspectiva do Edifício-Sede em Brasília e a legenda BC, além das inscrições BANCO CENTRAL e 1965 40 ANOS 2005;

Desenho do Reverso: No anel dourado, grafismo indígena marajoara. No núcleo prateado, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo, fazendo com a constelação do Cruzeiro do Sul, alusão ao Pavilhão Nacional. Valor Facial e data.

Quando ela pode ser vendida a R$ 300

Mas afinal de contas, quando a moeda de 1 real de 2005 pode ser vendida a R$ 300? Como dito, este valor pode ser cobrado quando o indivíduo conta com uma peça com um defeito específico.



Você também pode gostar:

Estamos falando de uma anomalia conhecida como cunho duplicado. Isso ocorre quando a máquina bate duas vezes sobre uma mesma peça, fazendo com que as inscrições se tornem sobrepostas.

Nesta peça específica, podemos perceber que o cunho duplicado pode ser percebido um pouco mais à direita, ou um pouco mais à esquerda, e esta indicação pode fazer toda a diferença para quem quer vender o exemplar. Veja abaixo:

Moeda de 1 real de 2005 com cunho duplicado à esquerda: R$ 150;

Moeda de 1 real de 2005 com cunho duplicado à direita: R$ 300.

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.

Em todos os casos, é importante entrar em contato apenas com especialistas, para que eles possam ajudar o cidadão nesta tarefa.