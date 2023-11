A moeda de 1 real que pode valer R$ 850 com este defeito

Quando se fala em coleções de moedas, o que vem na cabeça de muita gente é uma série de peças antigas de réis, cruzados e cruzeiros. De fato, o Brasil conta com milhares de peças antigas que podem ser consideradas valiosas. O que nem todo mundo sabe, é que mesmo os exemplares mais recentes podem valer muito dinheiro em alguns casos.

De acordo com especialistas na área, o que faz uma moeda ser rara não é necessariamente a sua idade. A definição do valor leva outros dados em consideração, como a tiragem da peça, o grau de conservação, e até mesmo outros pontos como a identificação ou não de um defeito de cunhagem.

A moeda de 1 real

No Brasil, uma das peças mais famosas é a de 1 real, que ainda possui valor monetário, e que pode ser encontrada em qualquer região do Brasil. Não é preciso ser um especialista na área para identificar o exemplar, e muito menos para ganhar um bom dinheiro com ela.

Neste artigo específico, estamos falando sobre a moeda de 1 real do ano de 2014. Trata-se de uma peça comum que pode estar na sua carteira neste momento, e que em alguns casos específicos, pode valer muito dinheiro.

Abaixo, você pode conferir os detalhes desta moeda de 1 real do ano de 2014:

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 27mm;

Peso: 7gr;

Metal: Aço Inoxidável (Núcleo) e Aço revestido de Bronze (Anel);

Borda: Serrilha intermitente;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: República voltada à esquerda, passando ao anel dourado, constituindo elemento de segurança da moeda. Na orla, grafismo de cerâmicas indígenas de origem marajoara, referente às raízes étnicas brasileiras; dísticos Brasil;

Desenho do Reverso: No anel dourado, grafismo indígena marajoara. No núcleo, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo, com o Cruzeiro do Sul, em alusão ao Pavilhão Nacional. Dísticos correspondentes ao valor facial e ao ano de cunhagem.

Quanto vale a peça

Em condições normais, ou seja, sem erros de cunhagem, a moeda de 1 real do ano de 2014 pode ser vendida a estes valores:



MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 15,00 R$ 25,0o R$ 40,00

Mas, como dito, o grande valor desta moeda está mesmo em seu defeito de fabricação. Caso você encontre esta peça com o núcleo deslocado, saiba que ela pode valer muito mais do que o normal. Neste caso, ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 850.

Outra moedas de 1 real também podem valer muito dinheiro caso sejam encontradas com o chamado núcleo deslocado. Abaixo, separamos o detalhamento dos valores, também considerando os dados mais atualizados de catálogos numismáticos.

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 1998: R$ 570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2002: R$ 570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2003: R$ 570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2004: R$ 570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2005: R$ 620;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2006: R$ 570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2007: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2008: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2009: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2010: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2011: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2012: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2013: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2014: R$ 850

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2017: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2018: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2019: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2020: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2021: R$570.