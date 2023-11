A moeda de 25 centavos que vale muito mais do que seu valor facial

Já pensou em ganhar muito dinheiro ao vender uma simples moeda de 25 centavos? Acredite, é possível. Peças raras podem ser encontradas aos montes em todo o Brasil. Mas como boa parte das pessoas não conhece estas informações, estes itens acabam se perdendo com o tempo.

Neste artigo vamos falar especificamente sobre a moeda de 25 centavos do ano de 1994. Trata-se de uma das primeiras peças da história do Plano real. Embora seja rara, estes exemplares podem ser encontrados em qualquer região, a qualquer momento, por qualquer pessoa.

Mesmo por isso, a dica é prestar bastante atenção aos detalhes desta peça. Afinal de contas, são estes detalhes que podem ser decisivos para que você entenda se encontrou uma peça valiosa ou não.

Como identificar a peça de 25 centavos de 1994?

Mas afinal de contas, como é possível identificar a peça de 25 centavos do ano de 1994? Abaixo, você pode conferir o detalhamento dos pontos desta moeda, de acordo com informações fornecidas pelo Banco Central (BC).

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 23,5mm;

Peso: 4.78gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Orla Poligonal de sete lados, contendo Efígie da República, dístico BRASIL e data;

Desenho Reverso: Orla Poligonal de sete lados contendo valor 25 centavos.

Quanto vale a peça?

Para que a peça de 25 centavos do ano de 1994 seja considerada rara, ela precisa contar com um pequeno erro de cunhagem. Trata-se de um defeito conhecido no mundo da numismática como data vazada. Isso ocorre quando a indicação da data aparece onde não deveria estar.



Neste caso específico, a indicação do ano de 1994 aparece de cabeça para baixo embaixo do nome centavos. O erro é simples e fácil de ser percebido. Mas é preciso prestar bastante atenção para não deixar a peça com esse detalhe passar.

Considerando as projeções de especialistas, uma moeda de 25 centavos do ano de 1994 com data marcada pode ser vendida hoje a R$ 35.

Primeira família das moedas do Brasil

Segundo informações oficiais do Banco Central, a primeira família das moedas brasileiras conta com estas características:

Valor Facial (R$) Diâmetro (mm) Peso (g) Espessura (mm) Borda Material 0,01 20,00 2,96 1,20 Liso Aço Inoxidável 0,05 21,00 3,27 1,20 Liso Aço Inoxidável 0,10 22,00 3,59 1,20 Liso Aço Inoxidável 0,25 23,50 4,78 1,40 Liso Aço Inoxidável 0,50 23,00 3,92 1,20 Liso Aço Inoxidável

A evolução da história

Mesmo na época do Brasil Império, já existia uma preocupação com o material usado nas moedas que seriam usadas no comércio. De acordo com um relatório histórico do Banco Central, com o passar dos anos, os imperadores começaram a alterar o material usado na fabricação destas peças.

“Com a generalização do uso de cédulas, a cunhagem de moedas direcionou-se para a produção de valores destinados ao troco. O cobre foi sendo substituído por ligas modernas, mais duráveis, de modo a suportar a circulação do dinheiro de mão em mão. A partir de 1868, foram introduzidas moedas de bronze e, a partir de 1870, moedas de cuproníquel”, diz o Banco Central

“Após a Proclamação da República, em 1889, foi mantido o padrão Réis. As moedas de ouro e prata receberam gravação da alegoria da República no lugar da imagem do imperador. A utilização do ouro, na cunhagem de moedas de circulação, foi interrompida em 1922, devido ao alto custo do metal”, completa o BC.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 400 réis de 1932 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária: