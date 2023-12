A moeda do Tiradentes que pode valer mais de R$ 600

Moedas antigas são o sonho de consumo de boa parte dos colecionadores brasileiros. De acordo com informações de especialistas, peças que não estão mais em circulação têm uma tendência a serem raras, já que com o passar do tempo muitas delas acabam se perdendo pelo caminho.

Neste artigo, vamos falar sobre uma das moedas antigas mais procuradas por colecionadores em todo o Brasil. Trata-se da peça de 5000 cruzeiros do ano de 1992. O exemplar em questão faz uma homenagem ao líder político Tiradentes, que foi esquartejado por defender a independência do estado de Minas Gerais.

Abaixo, você pode conferir as principais características desta peça:

Peso: 9,95 g;

Diâmetro: 31 mm;

Espessura: 1,90 mm;

Bordo: Liso;

Tipo de metal: Aço Inoxidável;

Continente: América;

Capital: Brasília;

Idioma: Português.

Estado de conservação é ponto importante

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 5 mil cruzeiros do ano de 1992? Segundo os catálogos mais atualizados da numismática, é possível afirmar que o valor oferecido por esta moeda pode variar de acordo com o seu estado de conservação.

Para os iniciantes, as siglas que definem o estado de conservação podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? Abaixo, você pode conferir um detalhamento destes classificações.

MBC



Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Soberba

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

Flor de cunho

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

O valor da moeda

Com base nestas informações, é possível indicar um perfil dos valores da moeda de 5 mil cruzeiros do ano de 1992, considerando que você tenha encontrado esta peça em condições normais, ou seja, sem nenhum tipo de erro de cunhagem.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 15 R$ 25

Mas esta peça pode valer ainda mais dinheiro se ela for encontrada com a inscrição PROVA em sua face. Neste caso, os especialistas consideram que o exemplar se torna ainda mais valioso. Veja:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO – R$ 400 R$ 600

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

A evolução da moeda cruzeiro

O cruzeiro foi o padrão monetário do país em três períodos. O primeiro foi entre 1942 e 1967, o segundo foi de 1970 a 1886 e o terceiro de 1999 a 1993, logo antes da chegada do real.

A primeira adoção do cruzeiro ocorreu durante o Estado Novo. Aquela foi a primeira vez que um governo nacional decidiu criar um padrão monetário no país. A ideia era justamente uniformizar todo o dinheiro que estava em circulação no território nacional. Naquele momento, 1 cruzeiro era equivalente a mil réis.

A primeira reforma monetária desta peça ocorreu durante o governo de Castelo Branco, quando foi substituída pelo cruzeiro novo. A próxima reforma ocorreu durante o governo de José Sarney, com o Plano Cruzado, e a última aconteceu durante o governo Collor.