A moeda rara de 1 real que pode valer mais de R$ 30 mil

Já imaginou trocar uma simples moeda de 1 real por mais de R$ 30 mil reais em pouco tempo? Acredite, é possível. Ao menos é o que dizem os especialistas na área. Atualmente, o Brasil conta com dezenas de milhares de moedas raras, que estão em circulação em todas as regiões do país.

Uma delas, por exemplo, é a moeda de 1 real do ano de 1998. Trata-se de uma das peças mais cobiçadas por vários colecionadores ao redor do país. A boa notícia é que este exemplar ainda tem valor monetário, ou seja, ele pode ser encontrado em qualquer trocado, por exemplo.

Para identificar esta moeda de 1 real do ano de 1998, separamos abaixo as principais características da peça seguindo as indicações reveladas pelo Banco Central (BC).

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-atualmente);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 27mm;

Peso: 7.84gr;

Metal: Cuproníquel (núcleo) e Alpaca (anel);

Borda: Serrilha intermitente;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: República voltada à esquerda, passando ao anel dourado, constituindo elemento de segurança da moeda. Na orla, grafismo de cerâmicas indígenas de origem marajoara, referente às raízes étnias brasileiras; dísticos Brasil;

Desenho do Reverso: No anel dourado, grafismo indígena marajoara. No núcleo, esfera sobreposta por uma faixa de júbilo, com o Cruzeiro do Sul, em alusão ao Pavilhão Nacional. dísticos correspondentes ao valor facial e ao ano de cunhagem.

O erro da moeda

Como dito, esta moeda de 1 real do ano de 1998 pode mais de R$ 30 mil em algumas situações. Contudo, isso só vai acontecer caso ela seja encontrada com um importante defeito de cunhagem. Trata-se de uma letra P inscrita no reverso do exemplar.

Como identificar este erro? Basta prestar atenção reverso. Logo abaixo do ano 1998, há uma pequena bandeira. Em caso de erro, a letra P estará inscrita logo ao lado deste desenho. Se você encontrou este exemplar, saiba que você pode ter tirado a sorte grande.

Outras peças de 1 real



Você também pode gostar:

Não tem esta peça específica de 1 real? Não tem problema. Como dito, o Brasil conta hoje com dezenas de milhares de exemplares raros ainda em circulação. Um outro erro de cunhagem pode fazer com que estas moedas passem a valer muito dinheiro.

Tratam-se de moedas de 1 real com o núcleo descolado. Nestes casos, as peças podem valer mais de R$ 500. Veja na lista completa abaixo:

Moedas de 1 real com núcleo deslocado

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 1998: R$ 570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2002: R$ 570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2003: R$ 570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2004: R$ 570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2005: R$ 620;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2006: R$ 570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2007: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2007: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2008: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2009: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2010: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2011: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2012: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2013: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2014: R$ 850

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2017: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2018: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2019: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2020: R$570;

Moeda de 1 real de 2014 com disco deslocado de 2021: R$570.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.