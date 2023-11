A moeda rara que você pode ter em casa e que vale R$ 200

A grande maioria das pessoas não sabem, mas uma simples moeda pode valer muito dinheiro no Brasil atualmente. Hoje, o país conta com várias peças consideradas raras por boa parte dos colecionadores. Caso elas estejam em bom estado de conservação, podem valer um bom dinheiro.

O que nem todo mundo sabe, é que para ser rara uma moeda não necessariamente precisa ser antiga. Várias peças novas que ainda estão em circulação de acordo com informações do Banco Central (BC) podem valer um bom dinheiro no final das contas.

Contudo, é muito importante prestar atenção aos detalhes. O indivíduo precisa estar bem informado para conseguir separar as peças raras das peças que não são raras. Assim, ele vai sair na frente dos demais, e vai ter mais chances de conseguir identificar os exemplares valiosos.

Moedas de 50 centavos podem ser raras?

Sim. Não há nada que impeça uma moeda de 50 centavos de ser rara. Desde que ela obedeça a um conjunto simples de características, elas podem valer muito mais do que o seu valor facial.

Neste artigo específico, vamos falar da moeda de 50 centavos do ano de 1994, que pertence à primeira família do real. Trata-se de uma peça muito famosa, e que pode ser encontrada na casa de milhões de famílias brasileiras neste exato momento.

Abaixo, você pode conferir as características mais básicas deste exemplar:

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 23mm;

Peso: 3.92gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: República à direita, ladeada por representação estilizada por ramo de louros. Na parte inferior, a inscrição ‘Brasil’;

Desenho do Reverso: Inscrição indicativa de valor, ladeada por ramos de louros. Abaixo, os dísticos ‘centavos’ e a data.



Quanto vale a moeda

Mas afinal de contas, quanto vale a moeda de 50 centavos do ano de 1994, considerando as análises mais recentes de especialistas na área? A resposta pode ser vista no quadro abaixo:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 5,00 R$ 10,00 R$ 15,00

Mas a peça em questão pode valer muito mais dinheiro, caso ela conte com um defeito específico. Trata-se de uma anomalia conhecida como reverso invertido. Neste caso, os valores atualizados são:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 100,00 R$ 150,00 R$ 200,00

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.

Entendendo as classificações

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo. As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.