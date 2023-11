A morte de Matthew Perry é investigada pela Divisão de Roubos e Homicídios do LAPD

Tele morte do ator Mateus Perry está sendo investigado pelo Divisão de Roubos e Homicídios (RHD) do Departamento de Polícia de Los Angeles, embora não haja suspeita de crime neste momento. Isto pode ser uma surpresa para alguns, mas de acordo com o LAPD, é um procedimento padrão para casos de grande repercussão.

O envolvimento do RHD na investigação é simplesmente para garantir que não haja nada nefasto envolvido na morte de Perry. A divisão possui a experiência e a mão de obra necessárias para lidar com esses casos. Embora não haja evidências de crime, alguns ficaram intrigados quando os chefes do RHD falaram à mídia sobre a morte de Perry.

Perry, mais conhecido por seu papel no seriado de TV “Amigos“foi encontrado inconsciente em sua jacuzzi em sua casa em Pacific Palisades. Os policiais revistaram sua casa e não encontraram nenhuma droga ilícita. O legista do condado de LA ainda não determinou a causa oficial da morte, e espera-se que os resultados toxicológicos sejam levar várias semanas.

O LAPD enfatiza que a causa oficial da morte será determinada pelos resultados da autópsia. Se surgir alguma descoberta suspeita, o RHD assumirá a investigação. O envolvimento do RHD em casos de grande repercussão não é incomum, pois já foram investigados casos famosos como a morte de Michael Jacksonque acabou sendo considerado homicídio.

Resultados da autópsia, em seis semanas

Embora seja demasiado cedo para especular sobre o resultado da investigação sobre Peradamorte, será interessante ver aonde isso leva. O rigor da LAPD na investigação de casos de grande repercussão demonstra o seu compromisso em garantir a justiça e a transparência.

A morte de Perry deixou os fãs e a indústria do entretenimento de luto pela perda de um ator talentoso. À medida que a notícia da investigação se espalha, muitos estão ansiosos por respostas e um encerramento. A investigação provavelmente trará alguma clareza às circunstâncias que envolveram o falecimento prematuro de Perry.

A investigação do LAPD sobre Mateus PerryA morte de é um procedimento padrão para casos de grande repercussão, mesmo quando não há suspeita de crime. O envolvimento do RHD garante um exame minucioso de todos os aspectos do caso. À medida que a investigação continua, só podemos esperar uma resolução que traga paz aos entes queridos e aos fãs de Perry.