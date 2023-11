A namorada de Deshaun Watson gritou por apoiá-lo

Anais Watson foi alvo de fãs por permanecer Deshaun Watson após a onda de questões jurídicas que o quarterback do Cleveland Browns teve em sua vida.

Entre março e abril de 2021, um advogado ligou Tony Buzbee alegou que 22 mulheres contataram seu escritório jurídico para acusar Watson de conduta sexual inadequada durante sessões de massagem, com 12 delas iniciando uma ação civil contra o então-Houston Texanos jogador.

As alegações incluíam alegações de beijos forçados em mulheres, exposição indecente e tentativas de fazer com que elas o tocassem sexualmente. Watson negou veementemente todas as acusações e 18 massoterapeutas apoiaram seu caráter em uma declaração apresentada pelo advogado do jogador de futebol.

Ele foi suspenso pelo NFL em agosto de 2022, logo após a resolução de todos os casos, exceto um. Ele perdeu 11 jogos e pagaria uma multa de US$ 5 milhões enquanto era avaliado por especialistas comportamentais.

Apesar disso, sua esposa permaneceu ao seu lado e ainda é alvo de trolls até hoje em suas redes sociais – incluindo sua última postagem no Cleveland Browns‘estádio.

“Ser interpretado por deshaun e você está orgulhoso disso”, escreveu um, enquanto outro acrescentou, “Deshaun Cosby” em referência ao ex-preso Bill Cosby.

Riqueza de apoio para Anais

Apesar das acusações, ela permaneceu ao lado dele e esteve até em seu jogo mais recente, quando os Browns enfrentaram o Cardeais do Arizona e venceu por 27-0.

Sua roupa ganhou aplausos dos fãs ao vestir um vestido de veludo preto com botas florais pretas e brancas, um colar de prata e uma bolsa preta. Ela definitivamente parecia alguém com muito dinheiro.

Um fã escreveu, “QB1Throwing Touch Downs, Wifey THROWING FITS”, enquanto outro disse, “Uau!!! Sempre UM OLHAR INTEIRO”, e um terceiro declarou, “Vivendo para todos esses looks”.

Quem os Browns jogam na semana 11?

Após a vitória por 27-0, os Browns melhoraram seu recorde para 5-3 na temporada e empataram com o Pittsburgh Steelers para o segundo lugar na AFC Norte.

Na semana 10, eles enfrentarão os líderes dessa divisão enquanto caminham para o Corvos de Baltimore em Maryland em 12 de novembro.