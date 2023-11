A NBA fica acirrada e competitiva: luta, Doncic sofre e Jokic aproveita

TA NBA testemunhou uma noite de emoções intensas e competição acirrada, com o desenrolar do terceiro jogo do torneio da temporada.

Nikola Jokić Liderou o Nuggets de Denver para uma vitória triunfante por 111-108 sobre o Clippers de Los Angelesmostrando suas proezas com um desempenho impressionante de 32 pontos, 16 rebotes e nove assistências.

Steph Curry parece incomodado com a pergunta de um repórter sobre o torneio da temporada da NBA

O Tosquiadeiraslutando sem James Hardenenvolvido em uma batalha física, refletindo a intensidade vista no Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves confronto, onde o Guerreiros sem Stephen Curry confiou em um comportamento agressivo para compensar.

Estado Dourado adotou um estilo mais combativo, apoiando-se emocionalmente Draymond Verde. Porém, precisa de uma reviravolta para evitar a eliminação.

Jokic se destacou novamente

Enquanto isso, o Nuggets de Denver continuam a sua impressionante sequência, estando invicto em casa (7-0) e detendo o melhor registo da NBA (9-2).

Jokic fala com Harden.LAPRESSE

Jokic emerge como o eixo, classificando-se entre os melhores em pontuação, rebotes e assistências, com uma porcentagem de arremessos excepcional. Suas habilidades multifacetadas foram mostradas em uma vitória difícil contra o Tosquiadeirassolidificando ainda mais o Pepitas‘ aspirações de título.

Doncic é um humano

Em contraste, Luka Doncic enfrentou uma noite desafiadora, contribuindo para Dallasa segunda derrota da temporada. Depois de um desempenho estelar no segundo turno Doncic lutou, marcando 16 pontos.

Doncic e Daniels.LAPRESSE

A derrota, juntamente com uma classificação de -26 quando Doncic esteve em quadra, destaca a dura competição e a imprevisibilidade dos jogos da NBA.

O Lakers quer vencer o torneio

Los Angeles Lakers apresentou um desempenho dominante, garantindo uma vitória por 134-107 contra o Grizzlies de Memphis. O início impecável, com placar de 2 a 0, indica a determinação em disputar o título.

Lebron James teve o luxo de descansar, com Antonio Davis avançando com um desempenho notável. O Lakers‘segunda unidade, com contribuições de Rui Hachimura, D’Angelo Russelle Austin Reavessolidificaram ainda mais sua posição como contendores.

Popovich bate os Spurs de Wembanyama

Em um confronto notável entre futuras estrelas do basquete, Chet Holmgren e Victor Wembanyama enfrentou, com o incentivo de São Antônio sucumbindo a uma derrota por 123-87 contra o Trovão da cidade de Oklahoma.

Holmgren marcou nove pontos e pegou sete rebotes, ofuscando O animalque terminou o jogo com oito pontos e 14 rebotes.

Esporas treinador Gregg Popovich criticou o desempenho de sua equipe, enfatizando a necessidade de enfrentar os desafios ao longo do jogo.

“Sei que é uma equipa jovem, mas duas coisas têm de acontecer.” Popovich disse. “A certa altura você tem que se cansar de levar uma surra. Em segundo lugar, você tem que entender que é um jogo de 48 minutos.”