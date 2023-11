A Netflix está considerando transmitir lutas de boxe ao vivo: terá Canelo Alvarez?

EUNos últimos cinco anos, as plataformas de streaming ganharam grande relevância na transmissão de conteúdos audiovisuais em todo o mundo, sendo séries, filmes e documentários os produtos mais consumidos pelos assinantes.

Como se costuma dizer “Renovar ou morrer” e o desporto, como um dos produtos de entretenimento mais importantes do planeta, não poderia ficar para trás, por isso ligas como a NFL, MLB e NBA tiveram que se adaptar às novas tecnologias.

Canelo Alvarez treina cabeça e malha pescoço na academiaRoberto Ortega

Embora não tenham saído da convencionalidade da televisão aberta ou a cabo, ampliaram sua exposição com aplicativos para que seus jogos possam ser assistidos em qualquer dispositivo móvel.

Netflix calça as luvas

De acordo com o Wall Street Journal, Netflix demonstrou interesse em transmitir lutas de boxe em sua plataforma no futuro.

O objetivo é ampliar seu catálogo de conteúdo e assim atrair um novo segmento de potenciais clientes.

Seu primeiro “teste” será o lançamento em poucos dias do “The Netflix Cup”, torneio de golfe no qual participarão pilotos de F1 que aparecem em “Drive to Survive” e golfistas profissionais que aparecem na série “Full Swing”.

Jake Paul, procurado pela Netflix

O streaming da letra vermelha N seria pensar em Jake Paulo como uma das figuras para divulgar o boxe em sua plataforma.

A relação entre os dois é boa, já há alguns meses “Descoberto: Jake PauloFoi lançado , the Problem Boy”, um documentário que aborda a vida do agora pugilista, desde seu início como estrela de televisão, até sua inesperada chegada ao boxe.

Canelo Alvarez está vindo para a Netflix?

Como o canal americano Showtime deixará de transmitir boxe em 2024, a promotora PBC (Premier Boxing Champions) não possui canal ou streaming para transmitir suas lutas, então Netflix poderá surgir no horizonte para mudar esta situação.

Vale ressaltar que o PBC tem em seu elenco de boxeadores ninguém menos que Saulo Álvarezatual campeão mundial unificado no super-médio do IBF, WBA, WBO, WBC e The Ring.

A canela poderia ser um fator importante para Netflix interessar-se e fazer uma oferta à PBC, o que sem dúvida seria uma virada de jogo no mundo do streaming.