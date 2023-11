A NFL multou Cam Akers na semana em que ele rompeu o tendão de Aquiles mais uma vez

Cam Akers provavelmente não está de bom humor agora. O running back sofreu um Aquiles rompido no último domingo, o segundo de sua carreira, embora desta vez felizmente tenha sido o outro.

A temporada de Akers acabou e seu carreira está em perigo dadas as suas dificuldades em campo após o retorno da primeira lesão. Agora o NFL literalmente adicionou insulto à injúria para o jovem de 24 anos.

Por que Cam Akers foi multado?

A liga multou Akers US$ 8.065 para “conduta antidesportiva“para uma peça ocorrida durante o Minnesota Vikings vencer o Falcões de Atlanta.

A jogada em questão aconteceu no final do segundo quarto e foi um que baita jogo de futebol por Akers. Ele saiu na frente do quarterback Josh Dobbsatacante defensivo nivelado Rua Kentavius e abriu o caminho para Dobbs converter uma 3ª e 10 cruciais.

Assim que a peça acabou, Akers apontou para Street com o dedo. Foi isso que lhe rendeu a multa, mesmo não tendo sido sinalizado na jogada.

Claro, existem regras e, tecnicamente, Akers quebrou uma delas. Mas a NFL poderia ter usado um pouco de compaixão para um jogador cuja temporada acabou de terminar e cujo futuro na liga agora é obscuro.

Seria sensato que eles revisassem a multa. No mínimo, Akers provavelmente recorrerá da decisão.