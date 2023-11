A noite chique de Taylor Swift com melhor amiga em meio a uma pausa no romance com Travis Kelce

Taylor Swift fez uma pausa em seu romance turbulento com NFL estrela Travis Kelce para desfrutar de uma noite elegante de garotas em Cidade de Nova York. A estrela pop está em Nova York aguardando a próxima data de sua turnê mundial, 17 de novembro no Brasil.

Rápido, conhecida por seus trajes glamorosos de palco, exibiu seu visual chique de outono durante a escapada noturna. Saindo com um amigo Gracie Abramso vovó o vencedor optou por um casaco Gant azul marinho, casualmente deixado desabotoado sobre um vestido branco impecável combinado com meia-calça Calzedonia transparente.

Mantendo intacto seu batom vermelho característico, Rápido usava mocassins Szane e carregava uma bolsa Saint Laurent. Abramssua companheira de noite, complementou o conjunto com jaqueta bege, calça preta e mocassim.

A dupla escolheu o Freeman’s em Lower East Side de Manhattan para o destino do jantar, onde foram fotografados conversando animadamente enquanto passeando.

Travis seguiu Taylor para a Argentina

Esta noite de garotas seguiu Swift performances eletrizantes em Argentina como parte dela Turnê Eras. A etapa internacional da turnê testemunhou Kelceo Chefes de Kansas City final apertado e Swift novo namorado, participando dos shows.

A cantora ganhou as manchetes ao alterar as letras de suas músicas para homenagear Kelceincluindo um significativo mudar em “Carma” reconhecer “o cara do Chiefs.”

Após o show, o casal compartilhou um beijo apaixonado nos bastidores, marcando seu primeiro público demonstração de carinho.

Swift amigo de longa data Abigail Anderson expressou sua aprovação ao romance no Instagram, e até Gigi Hadidoutro membro Swift círculo interno, jorrou sobre ser “sobre a Lua.”

A aventura que se tornou um romance

Kelceque anteriormente tentou passar seu número de telefone para Rápido em julho, tornou-se uma presença regular ao seu lado e supostamente apaixonado com o cantor.

Apesar de Swift breve caso com Matty Healy depois que ela se separou Joe Alwyn e Kelce’s relacionamento on-off com Kayla Nicolea dupla parece ter encontrado uma conexão especial desde que saiu em Setembro.

O casal diz-se que está falando “diariamente” e está gostando muito de seu recém-descoberto romance.