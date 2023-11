A nova paixão de Sophie Turner: atriz pega beijando o aristocrata britânico Peregrine Pearson

“A Guerra dos Tronos“A estrela Sophie Turner causou alvoroço na Internet com sua recente aventura no Cidade do amor.

Turner foi flagrado compartilhando um beijo apaixonado com Aristocrata britânico Peregrine Pearsonpoucos meses após sua separação do cantor Joe Jonas.

O beijo de Turner e Pearson na calçada em Paris

A foto do beijo foi divulgada pela primeira vez por O sol sobre Terça-feira noite.

Testemunhas presentes conversaram com o veículo e descreveram detalhadamente o encontro, mencionando que chegaram juntos a um local de retirada do motorista Perto de Estação parisiense.

Pearsonde maneiras suaves, tirou o chapéu e inclinou-se para um beijo apaixonado.

Após o abraço, os dois seguiram caminhos separados.

Segundo a publicação, a dupla se reuniu posteriormente no evento da cidade Estádio da Françaonde Sofia revelou o troféu do Copa do Mundo de Rúgbi.

Quem é Peregrino Pearson?

Pearsono 4º Visconde Cowdrayé um Aristocrata britânico cuja família tem uma fortuna que supostamente vale mais US$ 272 milhões.

Ele se separou de Princesa Maria-Olympia da Grécia e Dinamarca em Setembroadicionando outra camada de intriga às suas complicações românticas. Turner próprio rompimento com Joe Jonas ocorreu no mesmo mês.

Peradaque reside em um opulento US$ 9,6 milhões residência em Chelsea, oeste de Londres, mais tarde voltou para casa carregando uma mala. No entanto, ele permanece calado sobre sua escapadas parisienses com torneirojá que um representante de sua propriedade se recusou a comentar a situação.

A conexão de Sophie Turner com Peregrino Pearson continua sendo um quebra-cabeça. Enquanto ambos se seguem Instagramas origens de seu relacionamento permanecem envoltas em mistério.

A família de Pearson possui uma participação significativa no Império de mídia Pearsonbem como a extensa Propriedade de 16.500 acres em West Sussexcasa do Clube de pólo Cowdray Parkque acolheu nomes como os príncipes William e Harry.

Pearson romance com Olímpia começou em 2020 mas ergueu as sobrancelhas quando sentiu falta dela 27º aniversário festa em Julholançando dúvidas sobre a força de seu relacionamento.