A oferta de chapéus de Taylor Swift deixa uma impressão duradoura enquanto a Eras Tour 2023 termina no Brasil

Asão as notas finais de Taylor Swiftetapa de 2023 de sua Eras Tour termina neste fim de semana no AEstádio Llianz Parque em São Paulo, Brasilos fãs ficam querendo mais, não apenas ouvindo suas músicas icônicas, mas também o calor da tradição e o senso de comunidade.

O 33 anos A cantora, conhecida por seus sucessos no topo das paradas e presença de palco única, infundiu em seus shows tradições memoráveis, incluindo troca de pulseiras de amizade, músicas surpresa todas as noites e trocas de figurinos no palco.

No entanto, uma tradição que realmente rouba a atenção é a sincera distribuição de chapéus durante a apresentação de “22” dela VERMELHO álbum.

Destinatários famosos do chapéu “22” de Swift

A dedicação de Swift em dar seu chapéu preto a um fã durante cada apresentação ao vivo de “22” tornou-se uma marca registrada do Turnê Eras.

É um momento que Rápido muitas vezes reserva para jovens fãs, criando memórias adoráveis ​​​​e perfeitas que duram a vida toda.

As crianças famosas que receberam de Swift que durante a turnê adicionaram camadas extras de significado à tradição.

Num concerto em Estádio SoFi, Rápido compartilhou um momento especial com Bianka Bryant, filha do falecido Kobe e Vanessa Bryant.

A troca, onde Rápido entregou o chapéu para Bianca durante o desempenho de “22,” rapidamente se tornou viral online, mostrando a conexão do cantor com o Bryant família.

Rápido também estendeu a tradição Gracie Gomez, de 9 anosirmã mais nova de sua amiga Selena Gomez, durante uma parada em Arlington, Texas.

A cena comovente, que sempre é capturada por vídeos de fãs, Swift se ajoelha na beira do palco, entregando seu vestido preto “22”. O torcedor escolhido normalmente retribui o gesto dando Rápido uma pulseira de amizade.

O chapéu mágico “22” de Taylor Swift

O próprio chapéu, elemento-chave desta tradição, é desenhado por Gladys Tameza força criativa por trás Gladys Tamez Chapelaria em Os anjos.

Tâmez recentemente expressou sua honra por fazer parte de momentos tão ternos, afirmando, “Significa muito porque com meus designs toquei o coração de alguém, sabe?

Enquanto o etapa de 2023 do Turnê Eras chega ao fim, de Swift A tradição de distribuição de chapéus continua sendo uma parte comovente e apreciada da experiência dos fãs.

Com o segmento internacional prestes a ser retomado em Tóquio, Japãoem Fevereiro de 2024esta tradição reconfortante, criada por Gladys Tamezestá preparado para continuar criando momentos mágicos para Rápido e seu público dedicado em todo o mundo.